غوغل تعزّز الخصوصية… نقطة زرقاء تكشف التجسس على موقعك

أطلقت ميزة جديدة ضمن تحديث 16 QPR3 تتيح للمستخدمين معرفة التطبيقات التي تصل إلى الموقع الجغرافي لحظيًا، عبر نقطة زرقاء تظهر أعلى الشاشة وتُشير مباشرة إلى التطبيق المستخدم للموقع.



وتسمح الميزة بالضغط على المؤشر لمعرفة التطبيق المعني، وإدارة أذونات الموقع أو إيقافه فورًا، ما يعزز الشفافية والتحكم بالخصوصية. كما يتم دمج مؤشر الموقع مع الكاميرا والميكروفون عند استخدام أكثر من إذن في الوقت نفسه.



الميزة متاحة حاليًا في النسخة التجريبية، ومن المتوقع طرحها رسميًا مطلع عام 2026.





