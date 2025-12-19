تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
متفرقات
غوغل تعزّز الخصوصية… نقطة زرقاء تكشف التجسس على موقعك
Lebanon 24
19-12-2025
|
16:00
أطلقت
غوغل
ميزة جديدة ضمن تحديث
android
16 QPR3 تتيح للمستخدمين معرفة التطبيقات التي تصل إلى الموقع الجغرافي لحظيًا، عبر نقطة زرقاء تظهر أعلى الشاشة وتُشير مباشرة إلى التطبيق المستخدم للموقع.
وتسمح الميزة بالضغط على المؤشر لمعرفة التطبيق المعني، وإدارة أذونات الموقع أو إيقافه فورًا، ما يعزز الشفافية والتحكم بالخصوصية. كما يتم دمج مؤشر الموقع مع الكاميرا والميكروفون عند استخدام أكثر من إذن في الوقت نفسه.
الميزة متاحة حاليًا في النسخة التجريبية، ومن المتوقع طرحها رسميًا مطلع عام 2026.
