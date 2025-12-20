تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

أقوى كمبيوتر روسي.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
20-12-2025 | 04:00
تمكن العلماء الروس من تطوير حاسوب كمومي (وسيلة تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره، مثل حالة التراكب الكمي والتشابك الكمي، للقيام بمعالجة البيانات) مكوّن من 70 كيوبت، ويعتمد على أيونات الإيتيربيوم، وفق ما أفادت به وكالة تاس الروسية نقلا عن شركة روساتوم – التكنولوجيات الكمومية.

وأشارت الخدمة الصحفية للشركة إلى أن الفريق العلمي لمشروع الحوسبة الكمومية من معهد "ليبيديف" للفيزياء قدم نموذجا أوليا للحاسوب الكمي، وتم اختباره بنجاح في إطار تنفيذ خارطة الطريق للحوسبة الكمومية التي تشرف عليها شركة روساتوم. 
ووصلت دقة العمليات أحادية الكيوبت إلى ما يقرب من 100٪ وهو أعلى مستوى يُسجل في أقوى كمبيوتر كمي روسي من هذا النوع.

وأكد إيليا سيميريكوف، الباحث العلمي في المعهد، أن هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه عالميا على مصائد أيونية بحجم كبير. وقال: "لقد تعلمنا بناء أجهزة كمومية والتعامل مع كميات هائلة من البيانات، ويمثل معدل الـ70 كيوبت مرحلة مهمة قبل الانتقال إلى تقنيات متقدمة تزيد من قوة أجهزة الكمبيوتر الكمومية الأيونية. نحن سعداء بنتيجة الـ70 كيوبت، ونسعى لمزيد من الإنجازات في تطوير قوة الحواسيب الكمومية وتطبيقها عمليا".(روسيا اليوم)
 
