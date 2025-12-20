واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة

أطلق تطبيق ، المملوك لشركة ميتا، حزمة تحديثات جديدة وواسعة، تتصدرها ميزة غير مسبوقة من شأنها تغيير مفهوم البريد الصوتي التقليدي، عبر ما أطلق عليه اسم رسائل المكالمات الفائتة Missed Call Messages.

وبحسب واتساب، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك رسالة صوتية أو مرئية للشخص الذي لم يتمكن من الرد على المكالمة، وذلك بنقرة واحدة مباشرة بعد فشل الاتصال، وهي خطوة تقول الشركة إنها تجعل البريد الصوتي التقليدي "شيئاً من الماضي"، وفقاً لصحيفة "ذا صن" .

وأوضح التطبيق أن الرسائل يمكن إرسالها على هيئة مذكرة صوتية، على غرار البريد الصوتي المعتاد، إلا أن الإضافة الأبرز تكمن في إمكانية إرسال رسالة فيديو في حال كانت المكالمة فائتة، وهي خاصية لا توفرها أنظمة البريد الصوتي التقليدية عبر شبكات الهاتف المحمول.

وقالت واتساب في بيان رسمي: "نقدم من الميزات في الوقت المناسب لموسم العطلات، حيث تزداد محاولات التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وقد لا يتمكن المستخدم دائماً من الرد فوراً".

وأضافت أن المستخدم بات قادراً، في حال عدم الرد على المكالمة، على تسجيل رسالة صوتية أو مرئية، تبعاً لنوع المكالمة، ليستمع إليها الطرف الآخر أو يشاهدها لاحقاً.

ولم تقتصر التحديثات الجديدة على ميزة الرسائل بعد المكالمات الفائتة، إذ شملت الحزمة عددًا من الإضافات الأخرى، من بينها: إمكانية التفاعل بالرموز التعبيرية داخل الدردشات الصوتية، ما يسمح للمشاركين بالتعبير السريع دون مقاطعة الحديث.