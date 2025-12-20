ميتا تطوّر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة استعدادًا لإطلاقها في 2026

تعمل على تطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي للصور والفيديو، تمهيدًا لإطلاقها خلال النصف الأول من عام 2026، وفق تقرير نشرته .

وبحسب التقرير، فإن تطوير النماذج يُجرى داخل مختبر “الذكاء الفائق” الجديد في ميتا، الذي يقوده ألكسندر وانغ، الشريك المؤسس لشركة Scale AI، التي استحوذت عليها ميتا في وقتٍ سابق من العام.

وتشمل الخطة نموذجًا للصور والفيديو يحمل الاسم الرمزي “مانغو Mango”، إلى جانب نموذج نصي جديد يُعرف داخليًا باسم “أفوكادو Avocado”، ومن المقرر أن تتغير أسماء تلك النماذج لاحقًا عند إطلاقها.

وكشفت ميتا عن خريطة خلال جلسة أسئلة وأجوبة داخلية عُقدت يوم الخميس، بحضور وانغ ورئيس المنتجات في الشركة ، إذ أوضحا توجهات الشركة التقنية خلال المدة المقبلة، وفقًا لتقرير .

وأشار وانغ إلى أن ميتا تستهدف تحسين قدرات النموذج النصي في مجال البرمجة، إلى جانب استكشاف ما يُعرف بـ”نماذج العالم”، وهي نماذج قادرة على فهم المعلومات البصرية، والاستدلال، والتخطيط، واتخاذ القرار دون الحاجة إلى تدريبها على كافة المواقف المحتملة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا متزايدة في سباق ، إذ تراجعت نسبيًا خلف منافسين مثل OpenAI وأنثروبيك وغوغل.

وشهد في الشركة خلال العام الجاري عمليات إعادة هيكلة واسعة، شملت تغييرات في القيادات واستقطاب باحثين من شركات منافسة، لكن عددًا من المنضمين إلى مختبر الذكاء الفائق غادروا الشركة لاحقًا، وفقًا لتقارير صحفية.