ضغط أميركي على شركات تكنولوجيا صينية

طالب تسعة مشرعين أميركيين بإدراج عدة شركات صينية في قائمة يُعتقد أنها تدعم الجيش الصيني.

وجاءت الرسالة بعد توقيع الرئيس الأميركي على مشروع العسكري بقيمة تريليون دولار. وذكرت الرسالة أسماء شركات من بينها شركة "ديب سيك"، وشاومي، وبي أو إي تكنولوجي جروب، للإدراج ضمن ما يُعرف بـ قائمة القسم 1260 إتش.

وتشمل هذه القائمة بالفعل شركات كبرى مثل وسي إيه تي إل، ويهدف الإدراج إلى توجيه رسالة لموردي الأميركية والوكالات الحكومية حول تقييم الجيش لهذه الشركات، دون أن يعني ذلك فرض عقوبات مباشرة عليها.

وأكدت المصادر أن بعض الشركات المدرجة سابقًا رفعت دعاوى قضائية ضد اعتراضًا على إدراجها في القائمة.