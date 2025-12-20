تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

ضغط أميركي على شركات تكنولوجيا صينية

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:45
طالب تسعة مشرعين أميركيين وزير الدفاع بيت هيغسيث بإدراج عدة شركات صينية في قائمة يُعتقد أنها تدعم الجيش الصيني.

وجاءت الرسالة بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق العسكري بقيمة تريليون دولار. وذكرت الرسالة أسماء شركات من بينها شركة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، وشاومي، وبي أو إي تكنولوجي جروب، للإدراج ضمن ما يُعرف بـ قائمة القسم 1260 إتش.

وتشمل هذه القائمة بالفعل شركات كبرى مثل تينسنت القابضة وسي إيه تي إل، ويهدف الإدراج إلى توجيه رسالة لموردي وزارة الدفاع الأميركية والوكالات الحكومية حول تقييم الجيش لهذه الشركات، دون أن يعني ذلك فرض عقوبات مباشرة عليها.

وأكدت المصادر أن بعض الشركات المدرجة سابقًا رفعت دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة اعتراضًا على إدراجها في القائمة.

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

تينسنت القابضة

قانون الإنفاق

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

