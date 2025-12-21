تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1458063-639019112957669685.png
Doc-P-1458063-639019112957669685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت السلطات اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص إطلاق مشروع عملاق بـ19 مليار دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي محلي، لإغلاق الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين.

قادت "سوفت بنك" مع أكثر من 10 شركات يابانية مشروعاً مشتركاً يبدأ الربيع المقبل، لإنشاء أكبر نموذج أساسي ياباني بتريليون معامل، مماثلاً للنماذج العالمية الرائدة.

ستضم الشركة الجديدة نحو 100 خبير مختارين عبر مسابقة، بما فيهم مهندسون من "سوفت بنك" ومطورون من "Preferred Networks"، مع تكييف النموذج لاحتياجات التصنيع والروبوتات.

للتدريب، تشتري الشركة كميات هائلة من أشباه الموصلات من "إنفيديا"، بالإضافة إلى بنية حاسوبية واسعة، بدعم حكومي جزئي للبنية التحتية وجمع البيانات.

وتؤكد الحكومة أن الذكاء الاصطناعي يمس القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذرة من مخاطر الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية كدافع رئيسي للمشروع. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي يتقدمون مشروع قانون لحظر بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى في جنوب اليابان (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة ألفابت (غوغل) تُطلق نموذج الذكاء الاصطناعي "GEMINI 3"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الأمن القومي

روسيا اليوم

اليابانية

الفجوة

الموصل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-21
Lebanon24
02:43 | 2025-12-21
Lebanon24
02:39 | 2025-12-21
Lebanon24
01:10 | 2025-12-21
Lebanon24
01:07 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24