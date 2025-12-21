تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:51
photos
0
أعلنت السلطات
اليابانية
بالتعاون مع القطاع الخاص إطلاق مشروع عملاق بـ19 مليار دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي محلي، لإغلاق
الفجوة
التكنولوجية مع
الولايات المتحدة
والصين.
قادت "سوفت بنك" مع أكثر من 10 شركات يابانية مشروعاً مشتركاً يبدأ الربيع المقبل، لإنشاء أكبر نموذج أساسي ياباني بتريليون معامل، مماثلاً للنماذج العالمية الرائدة.
ستضم الشركة الجديدة نحو 100 خبير مختارين عبر مسابقة، بما فيهم مهندسون من "سوفت بنك" ومطورون من "Preferred Networks"، مع تكييف النموذج لاحتياجات التصنيع والروبوتات.
للتدريب، تشتري الشركة كميات هائلة من أشباه الموصلات من "إنفيديا"، بالإضافة إلى بنية حاسوبية واسعة، بدعم حكومي جزئي للبنية التحتية وجمع البيانات.
وتؤكد الحكومة أن
الذكاء الاصطناعي
يمس القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذرة من مخاطر الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية كدافع رئيسي للمشروع. (روسيا اليوم)
