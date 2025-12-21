تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
OnePlus تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
21-12-2025
|
06:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
oneplus
عن حاسبها اللوحي الجديد الذي سينافس أفضل الحواسب المطروحة في الأسواق حاليا.
ويأتي OnePlus Pad Go 2 بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (266/192.8/6.8) ملم، وزنه 597 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ لشرائح SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
شاشته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1980/2800) بيكسل، سطوعها 900 شمعة/م تقريبا، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، وحميت بزجاج Mohs level 6 شديد المتانة.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7300 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الحاسب أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، و4 مكبرات صوت، وبطارية بسعة 10050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)
