تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"
Lebanon 24
22-12-2025
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "OpenAI"، الرائدة في مجال
الذكاء الاصطناعي
، عن تحديث جديد لتطبيق "ChatGPT" يتيح للمستخدمين تخصيص شخصية النموذج، وطريقة تفاعله وفقاً لتفضيلاتهم.
وبهذا التحديث، تعزز "OpenAI" من قدرة "ChatGPT" على تقديم تجربة تفاعلية مخصصة تلائم مختلف احتياجات المستخدمين، مع التأكيد على
التحكم في
النبرة والأسلوب بما يضمن توازناً بين الودّ والاحترافية.
ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين الانتقال إلى قائمة التخصيص "Personalization"، ضمن إعدادات التطبيق، حيث يمكنهم إضافة سمات محددة مثل درجة الودّ والحماس، إضافة إلى التحكم في أسلوب عرض الردود باستخدام القوائم أو العناوين أو الرموز التعبيرية.
وتمنح الميزة للمستخدمين القدرة على ضبط تفاعل "ChatGPT" بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، سواء للأغراض المهنية أو الترفيهية أو الشخصية.
وإضافة إلى خيارات السمات الفردية، يقدم التطبيق مجموعة من الشخصيات الأساسية التي يمكن للمستخدم اختيارها كنقطة انطلاق، تشمل: ودود، واحترافي، وساخر، وغريب الأطوار.
وتعكس هذه الشخصيات أنماطاً مختلفة في أسلوب اللغة والمخاطبة، ما يساعد المستخدمين على الحصول على تجربة أكثر تخصيصاً دون الحاجة لكتابة تعليمات مفصلة.
ويشمل التحديث أيضاً تحسينات على أدوات تحرير النصوص داخل المحادثة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تمييز أجزاء من النص، وطلب تعديلات دقيقة مباشرة، وتعمل هذه الخاصية على تسريع عمليات التحرير، وتحسين دقة المحتوى المقدم من النموذج. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
Lebanon 24
"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5
22/12/2025 19:23:39
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إنستغرام يطلق ميزة "Your Algorithm" للتحكم في مقاطع Reels المقترحة
Lebanon 24
إنستغرام يطلق ميزة "Your Algorithm" للتحكم في مقاطع Reels المقترحة
22/12/2025 19:23:39
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
Lebanon 24
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
22/12/2025 19:23:39
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
22/12/2025 19:23:39
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
التحكم في
بيريت
تابت
الحص
هنية
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
10:26 | 2025-12-22
22/12/2025 10:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
Lebanon 24
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
08:11 | 2025-12-22
22/12/2025 08:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
Lebanon 24
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
04:43 | 2025-12-22
22/12/2025 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة صاروح فضائي ياباني مهددة.. والسبب؟
Lebanon 24
مهمة صاروح فضائي ياباني مهددة.. والسبب؟
03:04 | 2025-12-22
22/12/2025 03:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مركبة ستار شيب قبل سنة.. هكذا عرّض عدة طائرات ركاب للخطر!
Lebanon 24
تحطم مركبة ستار شيب قبل سنة.. هكذا عرّض عدة طائرات ركاب للخطر!
01:04 | 2025-12-22
22/12/2025 01:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:26 | 2025-12-22
بعد تفوقها علىChatGPT.. هل تهيمن غوغل على سباق الذكاء الاصطناعي؟
08:11 | 2025-12-22
تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض
04:43 | 2025-12-22
بسبب متجر التطبيقات.. إيطاليا تغرم أبل 115 مليون دولار
03:04 | 2025-12-22
مهمة صاروح فضائي ياباني مهددة.. والسبب؟
01:04 | 2025-12-22
تحطم مركبة ستار شيب قبل سنة.. هكذا عرّض عدة طائرات ركاب للخطر!
23:00 | 2025-12-21
منصة ChatGPT تستقبل تطبيقات جديدة
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24