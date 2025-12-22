"Open AI" تطلق ميزة جديدة لتكييف تفاعل "Chat GPT"

أعلنت شركة "OpenAI"، الرائدة في مجال ، عن تحديث جديد لتطبيق "ChatGPT" يتيح للمستخدمين تخصيص شخصية النموذج، وطريقة تفاعله وفقاً لتفضيلاتهم.



وبهذا التحديث، تعزز "OpenAI" من قدرة "ChatGPT" على تقديم تجربة تفاعلية مخصصة تلائم مختلف احتياجات المستخدمين، مع التأكيد على النبرة والأسلوب بما يضمن توازناً بين الودّ والاحترافية.



ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين الانتقال إلى قائمة التخصيص "Personalization"، ضمن إعدادات التطبيق، حيث يمكنهم إضافة سمات محددة مثل درجة الودّ والحماس، إضافة إلى التحكم في أسلوب عرض الردود باستخدام القوائم أو العناوين أو الرموز التعبيرية.

وتمنح الميزة للمستخدمين القدرة على ضبط تفاعل "ChatGPT" بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، سواء للأغراض المهنية أو الترفيهية أو الشخصية.



وإضافة إلى خيارات السمات الفردية، يقدم التطبيق مجموعة من الشخصيات الأساسية التي يمكن للمستخدم اختيارها كنقطة انطلاق، تشمل: ودود، واحترافي، وساخر، وغريب الأطوار.



وتعكس هذه الشخصيات أنماطاً مختلفة في أسلوب اللغة والمخاطبة، ما يساعد المستخدمين على الحصول على تجربة أكثر تخصيصاً دون الحاجة لكتابة تعليمات مفصلة.



ويشمل التحديث أيضاً تحسينات على أدوات تحرير النصوص داخل المحادثة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تمييز أجزاء من النص، وطلب تعديلات دقيقة مباشرة، وتعمل هذه الخاصية على تسريع عمليات التحرير، وتحسين دقة المحتوى المقدم من النموذج. (إرم نيوز)