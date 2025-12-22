تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

بحث أسرع وقرار أسهل… غوغل تطلق تجربة خرائط ذكية داخل جيميني

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:00
في تحديث جديد، بدأت غوغل طرح نسخة مطوّرة من تطبيق جيميني تعيد صياغة تجربة البحث المحلي بالاعتماد على بيانات Google Maps، عبر واجهة أكثر تفاعلية وبصرية تسهّل اكتشاف الأماكن القريبة مثل المطاعم والمقاهي والمتاجر.

ويستبدل التحديث العرض النصي التقليدي بخريطة تفاعلية تظهر في أعلى شاشة النتائج، تعرض المواقع المطابقة لطلب المستخدم مباشرة، مع أيقونات مرئية تميّز أنواع الأماكن بسرعة. وتحت الخريطة، تظهر بطاقات مختصرة لكل موقع تتضمن صورًا، تقييمات النجوم، ولمحات سريعة من آراء الزوار، بما يوفّر سياقًا أوضح قبل اتخاذ قرار الزيارة.

وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى تسريع عملية الاختيار وتقليل الحاجة إلى فتح تطبيق خرائط غوغل بشكل منفصل، بعدما كانت النتائج سابقًا تعتمد على نصوص طويلة مع خريطة محدودة في الأسفل.

ويُطرح التحديث تدريجيًا لمستخدمي جيميني باللغة الإنجليزية على الهواتف والأجهزة المكتبية، ضمن توجه غوغل نحو تقليل الاعتماد على النصوص وتعزيز الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي في البحث اليومي، ولا سيما أثناء التنقل.
