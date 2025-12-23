تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

"عامك مع ChatGPT".. جوائز وتصنيفات تبرز أبرز اهتماماتك خلال العام

Lebanon 24
23-12-2025 | 09:49
Doc-P-1458984-639021055261926317.jpg
أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة في تطبيق "ChatGPT" باسم "عامك مع ChatGPT"، تتيح للمستخدمين استعراض أبرز تفاعلاتهم مع روبوت الدردشة خلال العام بطريقة مشابهة لتجربة Spotify Wrapped.

وتقوم الميزة بتحليل استفسارات المستخدمين لاستخلاص الموضوعات والأفكار التي ركزوا عليها، مع تقديم النتائج بصريًا بشكل أنيق، ومنح جوائز وتصنيفات تعكس اهتماماتهم وسلوكهم، بالإضافة إلى وضعهم ضمن فئات مقارنة بمستخدمي ChatGPT الآخرين. كما تُولّد صورة بالذكاء الاصطناعي تجسد اهتمامات المستخدم خلال العام.

للاستفادة من الميزة، يجب تفعيل خيارات "الرجوع إلى الذكريات المحفوظة" و"الرجوع إلى سجل المحادثات"، واستخدام التطبيق عددًا محددًا من المرات. الميزة غير متاحة لحسابات الفرق أو المؤسسات أو الحسابات التعليمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الشركات التقنية لتقديم مراجعات نهاية العام للمستخدمين، مثل Spotify Wrapped، وYouTube Recap، وGoogle Search، وApple Music، وSteam، حيث أصبح المستخدمون يحرصون على مشاركة نتائجهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن إطلاق هذه الميزة يأتي بعد عام مليء بالتحديات لشركة OpenAI، إذ أطلقت نموذج GPT-5 ونموذجها المحلي مفتوح المصدر GPT-OSS، مع استقبال متفاوت من المستخدمين. الميزة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة.
الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

نيوزيلندا

أستراليا

youtube

المملكة

إنترنت

روبوت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24