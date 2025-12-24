شاهدوا صورة قمر "ستارلينك" المعطل قبل احتراقه في الغلاف الجوي

تمكنت مركبة Vantor's WorldView-3 الفضائية، من التقاط صورة عالية الدقة لقمر "ستارلينك" الصناعي التابع لشركة " " في مداره حول الأرض.

والتقطت الصورة يوم الأربعاء 17 كانون الأول، من مسافة 241 كيلومترا فوق ألاسكا، وبدرجة وضوح عالية تبلغ 12 سنتيمترا.

ويأتي تصوير القمر الصناعي بعد فقط من تعرضه لعطل تقني، نتج عنه فقدان الاتصال مع محطات التحكم الأرضية وتسرب غير مبرمج من خزان الوقود الخاص به.

ووفقا لـ"سبيس إكس"، فإن القمر الصناعي يدور الآن بشكل غير مستقر ويتجه نحو الغلاف الجوي للأرض، حيث سيخترق تماما في غضون أسابيع قليلة.

وطلبت "سبيس إكس" من Vantor (المعروفة سابقا باسم Maxar Intelligence) تصوير القمر الصناعي المعطل لفهم حالته بشكل أفضل. وقد نفذت Vantor المهمة، حيث استخدمت الشركة قمرها الصناعي WorldView-3 لمراقبة الأرض لتصوير مركبة "ستارلينك" الفضائية يوم الخميس 18 كانون الاول، من على مسافة 241 كيلومترا (150 ميلا).

وتتمتع الصورة التي التقطت بينما كان القمران يطيران فوق ألاسكا، بدقة تبلغ 4.7 بوصة (12 سنتيمترا)، ما وفر لـ "سبيس إكس" معلومات رئيسية عن القمر الصناعي.

وقال تود سوردي، التنفيذي في Vantor والمدير العام للمنتجات المؤسسية والناشئة، في بيان: "استفاد فريقنا من القدرات المتقدمة لتقنية التصوير غير الأرضية لدينا والقدرة الموسعة حديثا على جمع البيانات للتحرك بسرعة وتزويد سبيس إكس بتأكيد أن قمرهم الصناعي كان سليما إلى حد كبير. ومكن هذا التسليم السريع للاستخبارات الفريق من تقييم الضرر المحتمل للمركبة الفضائية بسرعة".

وتظهر الصور التي جمعها القمر الصناعي WorldView-3 التابع لـ Vantor بعد نحو يوم واحد من العطل أن القمر الصناعي Starlink 35956 سليم إلى حد كبير. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الضرر: تشير البيانات إلى أن القمر الصناعي أطلق عددا صغيرا من قطع الحطام نتيجة العطل. ولكن وفقا لـ "سبيس إكس" فإن تلك القطع والقمر الصناعي نفسه، لا ينبغي أن يشكلا مشكلة لمركبات فضائية أخرى في المدار الأرضي المنخفض (LEO).

وقال نيكولز، هندسة "ستارلينك" في "سبيس إكس"، في منشور على منصة "إكس" يوم السبت: "نقدر الاستجابة السريعة من vantor لتوفير هذه الصور. تشير بيانات إضافية إلى وجود عدد صغير من قطع الحطام القابلة للتتبع من الحدث، ونحن نتوقع أن يعيد القمر الصناعي والحطام الدخول ويتلاشىان تماما في غضون أسابيع".

يذكر أن "ستارلينك" هي أكبر مجموعة أقمار صناعية في التاريخ، حيث تضم حاليا نحو 9300 قمر نشط، أي ما يعادل 65% من إجمالي الأقمار العاملة حول الأرض.