تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف

Lebanon 24
24-12-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1459504-639022001338735948.jpg
Doc-P-1459504-639022001338735948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّلت Google Lens إلى أداة ذكية متعددة الاستخدامات على الهواتف الذكية، تتيح البحث عمّا يراه المستخدم عبر كاميرا الهاتف، من منتجات ونصوص إلى عناصر طبيعية ومسائل تعليمية، رغم أنّ كثيرين لا يستفيدون من إمكاناتها كاملة.

وتُستخدم Lens في التسوّق البصري عبر تصوير أي منتج والبحث عنه مباشرة لمقارنة الأسعار أو التحقق من الأصالة، كما تتيح قراءة الباركود والتعرّف على النباتات والحيوانات. وتبرز أيضًا في الترجمة الفورية للنصوص من دون تبديل التطبيقات، وفي تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى نصوص رقمية قابلة للتحرير.

وفي المجال التعليمي، تساعد الأداة على حل المسائل الرياضية والعلمية خطوة بخطوة، ما يجعلها وسيلة عملية للطلاب. ومع تطوّرها المستمر، لم تعد Google Lens مجرد بحث بالصور، بل أداة يومية للتفاعل السريع والذكي مع العالم المحيط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة خفية في خرائط غوغل تغير قواعد التنقل في المدن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هواتف أندرويد على موعد مع ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الرياض

الملاح

الملا

أصالة

رياضي

العلم

رياض

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2025-12-24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-24
Lebanon24
10:27 | 2025-12-24
Lebanon24
08:28 | 2025-12-24
Lebanon24
06:45 | 2025-12-24
Lebanon24
04:21 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24