من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف

تحوّلت Google Lens إلى أداة ذكية متعددة الاستخدامات على الهواتف الذكية، تتيح البحث عمّا يراه المستخدم عبر كاميرا الهاتف، من منتجات ونصوص إلى عناصر طبيعية ومسائل تعليمية، رغم أنّ كثيرين لا يستفيدون من إمكاناتها كاملة.



وتُستخدم Lens في التسوّق البصري عبر تصوير أي منتج والبحث عنه مباشرة لمقارنة الأسعار أو التحقق من الأصالة، كما تتيح قراءة الباركود والتعرّف على النباتات والحيوانات. وتبرز أيضًا في الترجمة الفورية للنصوص من دون تبديل التطبيقات، وفي تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى نصوص رقمية قابلة للتحرير.



وفي المجال التعليمي، تساعد الأداة على حل المسائل الرياضية والعلمية خطوة بخطوة، ما يجعلها وسيلة عملية للطلاب. ومع تطوّرها المستمر، لم تعد Google Lens مجرد بحث بالصور، بل أداة يومية للتفاعل السريع والذكي مع العالم المحيط.

