17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
متفرقات
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة?
Lebanon 24
24-12-2025
|
12:52
أعاد رصد حديث أجراه
تلسكوب جيمس ويب
الفضائي فتح واحد من أكثر ألغاز
الكون
المبكر غموضًا، بعدما كشف عام 2025 مؤشرًا علميًا قد يفسّر ظاهرة الأجسام المعروفة بـ"النقاط الحمراء الصغيرة"، التي حيّرت العلماء منذ ظهورها بكثافة في صور الكون الأولى من دون تفسير حاسم لطبيعتها.
التطوّر اللافت تمثّل في إعلان علماء فلك اكتشاف ثقب أسود فائق الكتلة ينمو بوتيرة استثنائية داخل مجرة مصنّفة ضمن هذه الفئة، تُعرف باسم CANUCS-LRD-z8.6، ويعود رصدها إلى نحو 570 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم. هذا الاكتشاف قلب الفرضيات السابقة حول الزمن اللازم لتكوّن الثقوب السوداء العملاقة والمجرات في بدايات الكون.
وتشير المعطيات الجديدة إلى أن بعض «النقاط الحمراء الصغيرة» قد لا تكون مجرّد مجرات فتية، بل نوى نشطة لثقوب سوداء ضخمة في طور التشكّل، تحجبها كتل كثيفة من
الغاز
والغبار، فتظهر كنقاط خافتة مائلة إلى الاحمرار في صور التلسكوب.
ورغم بقاء تفسيرات أخرى قيد البحث، مثل كون هذه الأجسام مناطق تشهد انفجارات ولادة نجمية أو سحب غاز مرتبطة بالمادة المظلمة، إلا أن الربط المباشر بينها وبين الثقوب السوداء الفائقة يمنح العلماء أقوى دليل حتى الآن على طبيعتها المحتملة.
ويؤكد الباحثون أن الصورة لم تكتمل بعد، لكن هذه النتائج توحي بأن «النقاط الحمراء الصغيرة» قد تمثّل المرحلة الأولى في نشوء المجرات العملاقة والثقوب السوداء الهائلة التي يراها العلماء اليوم، ما يحوّلها من ظاهرة غامضة إلى مفتاح أساسي لفهم قصة الكون في مراحله الأولى.
