تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة
Lebanon 24
24-12-2025
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه أبل ضغوطًا متزايدة بسبب النقص العالمي في ذاكرة DRAM، ما بدأ يضغط على هوامش أرباحها، وسط مؤشرات إلى أن سلسلة آيفون 17 قد تكون أول المتأثرين.
وبحسب تقارير، قفزت كلفة ذاكرة LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت من نحو 25–29 دولارًا إلى قرابة 70 دولارًا للوحدة، أي زيادة تقارب 230%. ورغم اعتماد أبل عادةً على عقود توريد طويلة الأمد، فإن اضطراب سوق الذاكرة جعل امتصاص هذه الزيادة أكثر صعوبة.
وتزداد التحديات مع اقتراب انتهاء عقود التوريد مع SK Hynix وسامسونغ مطلع 2026، في وقت تتجه فيه شركات الذاكرة إلى تقليص إنتاج LPDDR والتركيز على ذاكرة HBM المربحة والمطلوبة للذكاء الاصطناعي. هذا التحول قد يرفع اعتماد أبل على
سامسونغ
ويضعف موقفها التفاوضي.
ويرى محللون أن استمرار الأسعار المرتفعة قد يدفع أبل إلى نقل جزء من التكاليف إلى المستهلكين، ما يفتح الباب أمام ارتفاع محتمل في أسعار هواتف آيفون خلال الفترة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جبال لبنان" مهدّدة
Lebanon 24
"جبال لبنان" مهدّدة
25/12/2025 02:04:31
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
25/12/2025 02:04:31
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران الحربي "الاسرائيلي" أغار مستهدفا المبنى المهدد في كفردونين قضاء صور
Lebanon 24
الطيران الحربي "الاسرائيلي" أغار مستهدفا المبنى المهدد في كفردونين قضاء صور
25/12/2025 02:04:31
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
25/12/2025 02:04:31
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
دفع أبل
سامسونغ
التركي
سامسون
سامسو
الترك
بيرة
سونغ
قد يعجبك أيضاً
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
15:46 | 2025-12-24
24/12/2025 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
Lebanon 24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
12:52 | 2025-12-24
24/12/2025 12:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
Lebanon 24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
12:08 | 2025-12-24
24/12/2025 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
Lebanon 24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
10:27 | 2025-12-24
24/12/2025 10:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
08:28 | 2025-12-24
24/12/2025 08:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:46 | 2025-12-24
لتوليد واستنساخ الأصوات... "علي بابا كلاود" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
12:52 | 2025-12-24
من ظاهرة غامضة إلى مفتاح كوني… ماذا تخفي النقاط الحمراء الصغيرة؟
12:08 | 2025-12-24
من التسوّق إلى التعليم… غوغل Lens تغيّر طريقة استخدام الهاتف
10:27 | 2025-12-24
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
08:28 | 2025-12-24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
06:45 | 2025-12-24
سامسونغ تستعد لإطلاق نوع جديد من الهواتف القابلة للطي
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 02:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24