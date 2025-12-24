ضغوط كبيرة على "آبل"... والأسعار مهددة

تواجه أبل ضغوطًا متزايدة بسبب النقص العالمي في ذاكرة DRAM، ما بدأ يضغط على هوامش أرباحها، وسط مؤشرات إلى أن سلسلة آيفون 17 قد تكون أول المتأثرين.



وبحسب تقارير، قفزت كلفة ذاكرة LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت من نحو 25–29 دولارًا إلى قرابة 70 دولارًا للوحدة، أي زيادة تقارب 230%. ورغم اعتماد أبل عادةً على عقود توريد طويلة الأمد، فإن اضطراب سوق الذاكرة جعل امتصاص هذه الزيادة أكثر صعوبة.



وتزداد التحديات مع اقتراب انتهاء عقود التوريد مع SK Hynix وسامسونغ مطلع 2026، في وقت تتجه فيه شركات الذاكرة إلى تقليص إنتاج LPDDR والتركيز على ذاكرة HBM المربحة والمطلوبة للذكاء الاصطناعي. هذا التحول قد يرفع اعتماد أبل على ويضعف موقفها التفاوضي.



ويرى محللون أن استمرار الأسعار المرتفعة قد يدفع أبل إلى نقل جزء من التكاليف إلى المستهلكين، ما يفتح الباب أمام ارتفاع محتمل في أسعار هواتف آيفون خلال الفترة المقبلة.

