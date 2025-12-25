منافسة مباشرة مع أبل.. سامسونغ تطور هاتفًا قابلًا للطي بشاشة عريضة

تستعد شركة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي عبر تطوير جهاز جديد يحمل اسمًا داخليًا مؤقتًا Wide Fold، في خطوة يُتوقّع أن تضعه في منافسة مباشرة مع أول هاتف قابل للطي من المنتظر طرحه خلال عام 2026.



وذكر موقع ETNEWS أن الهاتف الجديد سيُطرح على الأرجح في النصف الثاني من عام 2026، وسيأتي بتصميم مختلف عن طرازي Z Fold وGalaxy Z Flip، وذلك بعد أن كشفت الشركة سابقًا عن جهاز Galaxy Z Trifold الذي يعتمد على ثلاث شاشات.



وبحسب التقرير، ستبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.6 بوصة عند ، فيما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 5.4 بوصة عند الإغلاق، مع نسبة عرض 4:3، ما يمنح الهاتف شكلًا أعرض وأكثر توازنًا مقارنة بالشاشات الطولية المعهودة في الأجهزة القابلة للطي الحالية من سامسونغ.



وتتوافق هذه المواصفات إلى حد كبير مع التسريبات المتعلقة بهاتف أبل القابل للطي، المتوقع الكشف عنه في أيلول 2026، مع شاشة مفتوحة بحجم يقترب من 7.7 بوصة، الأمر الذي يمهّد لمنافسة قوية بين الشركتين إذا طُرح الجهازان في الفترة ذاتها.



ومن المعتاد أن تكشف سامسونغ عن أحدث هواتفها القابلة للطي خلال فعاليات Galaxy الصيفية أو مطلع الخريف، ما يرجّح أن ينضم الجهاز الجديد إلى مجموعة هواتف الشركة لعام 2026، في إطار رؤية أوسع لتطوير فئة الأجهزة القابلة للطي وتوسيع حصتها السوقية.

