تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1459960-639023030636113069.webp
Doc-P-1459960-639023030636113069.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

سلّط تقرير حديث الضوء على أساليب غير تقليدية في توظيف الذكاء الاصطناعي، تعتمد على الابتكار والجرأة بدل الاستخدامات النمطية، وذلك من خلال تجربة الكاتبة والباحثة ألكسندرا صموئيل، المتخصصة في شؤون الذكاء الاصطناعي.

وتكتب صموئيل في كل من صحيفة «وول ستريت جورنال» ومجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، وتُعد من الأسماء البارزة في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق عملية.

وأوضحت أنها أنشأت أكثر من 200 نظام أتمتة، إلى جانب قاعدة بيانات شخصية للأفكار تُستخدم في إعداد الرسائل التسويقية عبر البريد الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن من بين أكثر أساليب صموئيل لفتًا للانتباه اعتمادها على تطبيق «سونو» لتوليد أغانٍ تُستخدم في شرح مفاهيم معقّدة. كما يتناول بودكاستها الجديد «أنا + فيف (Me + Viv)» علاقتها بمساعد ذكاء اصطناعي قامت بتدريبه ليكون بمنزلة مدرب وشريك فكري، حيث تستضيف من خلاله أيضًا منتقدين ومشككين في الذكاء الاصطناعي.

أدوات ونصائح عملية:

 

ووفقًا للتقرير، قدّمت ألكسندرا صموئيل خمس نصائح رئيسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل والإنتاج الإعلامي:

أولًا، استخدام منصة «سونو Suno» لتحويل النصوص إلى محتوى موسيقي. وتُعد «سونو» منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتوليد الموسيقى المخصصة، وتستخدمها صموئيل بكثافة في إنتاج أغانٍ لبودكاستها. وأشارت إلى أن الوصول إلى النسخة النهائية للأغنية يتطلب تكرار المحاولة عشرات المرات، لافتةً إلى وجود تحديات تتعلق بتغيير الأصوات أو الأنماط الموسيقية أو اللغات داخل الأغنية الواحدة. ونصحت باستخدام كلمات مكتوبة يدويًا بدل الاعتماد على التوليد التلقائي.

ثانيًا، الاعتماد على أداة «كودا Coda» لإنشاء مركز إنتاجية مخصص. وتتيح هذه الأداة إنشاء مستندات وقواعد بيانات مرنة، وقد استخدمتها صموئيل لبناء نظام خاص لتتبع أفكار القصص والمنشورات، يضم معلومات عن المحررين وبيانات التواصل. وبنقرة واحدة، يمكن دمج عدة أفكار في رسالة بريد إلكتروني واحدة مع تحديث تلقائي لبيانات المتابعة.

ثالثًا، استخدام منصة «كاب كات CapCut» لتحرير الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت صموئيل أنها تعتمد على «كاب كات» إلى جانب نصوص Python مخصصة لإنتاج فيديوهات موسيقية موجهة لمنصات التواصل الاجتماعي، مع العمل على مزامنة الترجمة المكتوبة مع توقيت الكلمات.

رابعًا، ربط مساعد الذكاء الاصطناعي «كلاود Claude» بالمستندات وقواعد البيانات عبر بروتوكول «سياق النموذج MCP». ويسمح هذا الربط بالبحث داخل المستندات وطرح استفسارات مباشرة على المساعد الذكي. وأكدت صموئيل أهمية مراعاة الجوانب الأمنية، خصوصًا عند التعامل مع معلومات أو مصادر حساسة.

خامسًا، استخدام أداة «كلاود كود Claude Code» لتقليل العمل المتكرر. وتعمل الأداة محليًا على أجهزة المستخدمين، وتساعد في كتابة الشيفرات البرمجية وتنفيذ مهام تقنية مختلفة. وأفادت صموئيل بأنها أنشأت نحو 200 برنامج Python باستخدام هذه الأداة، شملت دمج ملفات PDF وإنشاء ترجمات زمنية للفيديوهات وتطوير إضافات للمتصفح.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الأدوات تتيح للمستخدمين، خصوصًا الصحافيين وصناع المحتوى، توسيع إمكاناتهم الإنتاجية، مع ضرورة الموازنة بين الابتكار والاعتبارات الأمنية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف أمنية... كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد في إدارة ترامب: نتخذ خطوات لوضع معيار وطني موحد للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلانيا ترامب تكسر الصمت: الذكاء الاصطناعي سيصبح الأداة المركزية في الحروب
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

وول ستريت

بروتوكول

بودكاست

الصحاف

تابت

الرب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2025-12-25
Lebanon24
12:15 | 2025-12-25
Lebanon24
10:40 | 2025-12-25
Lebanon24
10:35 | 2025-12-25
Lebanon24
04:53 | 2025-12-25
Lebanon24
03:18 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24