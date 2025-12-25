تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعرفوا إلى أفضل 5 اختراعات في عام 2025

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:59
نشرت مجلة "تايم" Time الأميركية قائمة لأفضل اختراعات تم ابتكارها في عام 2025. وقامت "العربية.نت" بانتقاء عدد من أهم الاختراعات بحيث تكون الأقرب لتحسين الحياة اليومية أو من أجل رفاهية أفضل، كما يلي:

 

1- إنسان آلي فائق الرشاقة: من الطائرات المسيرة إلى السيارات ذاتية القيادة، معظم الروبوتات اليوم ليست تلك التي تُصوَّر في أفلام الخيال العلمي. لكن يُعد روبوت R1 من شركة يونيتري روبوتكس الصينية استثناءً. طُرح روبوت R1 ثنائي القدمين القابل للبرمجة في يوليو بسعر ابتدائي منخفض للغاية يبلغ 5900 دولار أميركي فقط، وهو مُصمَّم للباحثين والمعلمين ومطوري البرامج الذين يختبرون مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

 

يزن الروبوت 23 كيلوغراماً فقط، ويتميز بذكاء اصطناعي مدمج يدعم التعرف على الصوت ومعالجة الصور، ويحتوي على 26 مفصلاً (يمتلك البشر حوالي 300 مفصل)، مما أبهر الجمهور بحركاته المعقدة مثل الملاكمة والجري وحتى الشقلبة.

 

 

2- فيغر 03 روبوت منزلي: إن الإنسان الآلي "فيغر 03" هو روبوت بشري ذو هدف نبيل. تسعى الشركة المصنعة له إلى بناء آلة على شكل إنسان، وتشغيل الروبوتات في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، بما يشمل المنازل. وعند إطلاقه في تشرين الأول الماضي، كان فيغر 03 قادراً على القيام ببعض المهام المنزلية مثل طي الملابس ووضع غسالة الأطباق في الغسالة، ولكن ليس بدون مساعدة (يمكنه وضع غسالة الأطباق في الغسالة، ولكن يحتاج إلى مساعدة بشرية لبدء عملية الغسيل والمساعدة في حال سقوط شيء ما).

 

ولكن شرعت الشركة في حملة جمع بيانات شاملة لتدريب شبكة هيليكس العصبية الخاصة بالروبوتات على إنجاز أنواع أكثر من المهام بشكل أفضل. يقول الرئيس التنفيذي بريت أدكوك إن علم الروبوتات يسير في منحنى مماثل للذكاء الاصطناعي الرقمي، مما يشير إلى قفزات كبيرة في القدرات قادمة.

 

3- طابعة بالأشعة فوق البنفسجية: تستخدم الطباعة المبتكرة EufyMake الأشعة فوق البنفسجية لتجفيف حبر خاص بسرعة على مواد مثل المعدن والخشب والأكريليك. ولم تعد هذه العملية المعقدة تقتصر على البيئات الصناعية، بفضل أكبر حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت في التاريخ. جمعت EufyMake ما يقرب من 47 مليون دولار لتطوير أول طابعة UV منزلية في العالم، وهي أصغر بنسبة 90% من طابعات الأشعة فوق البنفسجية التقليدية، ويمكنها طباعة قوام ثلاثية الأبعاد على أكثر من 300 مادة.

 

يوفر المنتج للمستخدمين ملايين قوالب التصميم القابلة للتخصيص. يقول فرانك تشو من أنكر إنفنشنز، المالكة للابتكارEufy: "تُمكّن [الطابعة المبتكرة] الهواة وأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال من تخصيص أدواتهم اليومية أو حتى إطلاق مشاريع جانبية".

 

4- نموذج ذكاء اصطناعي ثوري: كان الظهور المفاجئ لنموذج التفكير المتقدم R1 من DeepSeek في بداية العام بمثابة "الضربة التي دوّت في جميع أنحاء العالم" في أوساط الذكاء الاصطناعي. فقد أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات في مشاريع ومنتجات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

في غضون ذلك، أنشأت شركة DeepSeek الصينية الناشئة في غضون أشهر قليلة نموذجاً بجودة تضاهي منتج OpenAI الأكثر تقدماً آنذاك وفقاً لمعايير الصناعة القياسية - وزعمت أنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط لتدريبه. كما استخدم نموذج DeepSeek جزءاً ضئيلاً من الحوسبة مقارنةً بمنافسيه الأميركيين - ولا يزال استخدامه مجانياً.

 

5- كشف التزييف العميق للشركات: يستهدف تطبيق بيندروب بالس Pindrop Pulse التهديد المتزايد للاحتيال عبر التزييف العميق الفوري. يقول فيجاي بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي، إن "الهوية والموافقة والمساءلة هي عقود المجتمع. لكن يُضعف التزييف العميق هذه العناصر الثلاثة".

 

يتحقق تطبيق بيندروب للاجتماعات من وجود الشخص المناسب على الطرف الآخر من المكالمة - سواءً صوتية أو مرئية - مما يُوقف عمليات الاحتيال في غضون ثانيتين فقط من بداية المحادثة. إن هناك حاجة مُلحة لهذا التطبيق، حيث وجدت شركة بيندروب أن التزييف العميق يزداد شيوعاً في مقابلات العمل، بل إن مديراً مالياً واحداً استخدم التزييف العميق تسبب في تحويلات احتيال بقيمة 25 مليون دولار العام الماضي.

 

ويعتمد مُنتج بيندروب على أبحاث معهد جورجيا للتكنولوجيا، وتم اختباره بنجاح في عمليات نشر كبرى المؤسسات.

