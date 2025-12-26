تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روسيا تستبدل واتساب بتطبيق «ماكس»

Lebanon 24
26-12-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1460272-639023731396575452.jpg
Doc-P-1460272-639023731396575452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسير روسيا نحو إحكام قبضتها على الفضاء الرقمي من خلال المضي في حظر تطبيق واتساب بشكل تدريجي داخل البلاد، مع التوجه لاعتماد تطبيق محلي بديل يحمل اسم “ماكس”، وذلك ضمن مسار متواصل من الإجراءات التي استهدفت في السابق عددا من المنصات الغربية البارزة.
 ويأتي هذا التوجه، بحسب تقرير بثته قناة الجزيرة للصحفية رانيا دريدي، في إطار ما تصفه موسكو بمواجهة استخدام الغرب للأدوات الرقمية ضدها داخليا وخارجيا. وقد سبق القرار توقف الاتصالات الصوتية والمرئية عبر واتساب منذ آب الماضي، تمهيدا لحظر كامل تقول السلطات إن دوافعه أمنية.

وبرر عضو مجلس الدوما الروسي نيكولاي نوفيتشكوف القرار بالقول إن استمرار استخدام واتساب يتيح لأجهزة استخبارات أجنبية، إضافة إلى منظمات “إرهابية أو متطرفة”، الوصول إلى بيانات المواطنين الروس، مشيرا إلى أن حجم الجرائم المرتكبة عبر التطبيق كبير، وأن خسائرها تُقدَّر بمليارات الروبلات.

وفي المقابل، تعمل موسكو على تعزيز ما تسميه “السيادة الرقمية” من خلال الترويج لتطبيق “ماكس” كبديل محلي. وقد سجل التطبيق انتشارا سريعا خلال فترة قصيرة، يعزوه مراقبون إلى إلزامية تحميله منذ أيلول الماضي، إلى جانب حملة ترويج رسمية واسعة.

غير أن خبير الحقوق الرقمية ومدير مركز الحقوق الرقمية، ساركيس داربينيان، انتقد التطبيق الجديد، معتبرا أنه يوفر مستوى أقل من حماية الخصوصية مقارنة بواتساب. وأوضح أن “ماكس” يستخدم نظام تشفير معتمدا من جهاز الأمن الروسي، ويخزن بيانات المستخدمين ويربطها مباشرة بأرقامهم، ما يثير مخاوف تتعلق بالرقابة وحماية السرية.

وينقسم الشارع الروسي إزاء القرار؛ فبينما يرفض بعض المستخدمين التخلي عن واتساب، يرى آخرون أنهم سيضطرون لاستخدام التطبيق الجديد مع انتقال محيطهم إليه تدريجيا.
وفي الوقت نفسه، يواصل كثيرون استخدام واتساب عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، رغم بدء سريان الحظر.

إلا أن هذه الإمكانية تواجه تضييقا متزايدا مع توجه السلطات إلى ملاحقة مستخدمي تطبيقات “في بي إن” قانونيا وفرض غرامات وعقوبات محتملة عليهم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تكرس مشهدا رقميا أكثر انغلاقا في روسيا، وتقربها من النموذج الصيني في السيطرة على الفضاء الإلكتروني، في حين يُنظر إلى حظر واتساب بوصفه قرارا سياسيا وأمنيا يهدف إلى تقليص نفوذ الشركات الأجنبية، مع بقاء نجاحه مرهونا بقدرة التطبيق البديل على كسب ثقة ملايين المستخدمين الروس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات "تستبدل الوجوه"
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"واتساب" يختبر ميزة انتظرها الجميع… أكثر من حساب في تطبيق واحد
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مدير مركز

عضو مجلس

الجزيرة

قناة ال

الغربي

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2025-12-26
Lebanon24
10:15 | 2025-12-26
Lebanon24
07:58 | 2025-12-26
Lebanon24
06:08 | 2025-12-26
Lebanon24
03:49 | 2025-12-26
Lebanon24
01:00 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24