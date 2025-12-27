تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

الصين تصدر مسودة قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
27-12-2025 | 15:35
كشفت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية عن مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين. وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة للجمهور، وضمان التزامها بمعايير السلامة والأخلاقيات.

وتشمل القواعد المقترحة جميع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في الصين والتي تُظهر سمات شخصيات بشرية أو أنماط تفكير وأساليب تواصل يتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفياً عبر النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو وسائل أخرى.

وتفرض المسودة على مقدمي الخدمات مسؤوليات متعددة، منها تحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي والتدخل عند ظهور علامات الإدمان. كما تلزمهم بتحمل مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج، ووضع أنظمة لمراجعة الخوارزميات، وضمان أمن البيانات، وحماية المعلومات الشخصية.

كما تحدد القواعد الخطوط الحمراء للمحتوى والسلوك، حيث يُحظر على مقدمي الخدمات إنشاء محتوى يهدد الأمن القومي، أو نشر الشائعات، أو الترويج للعنف أو الفحش. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود بكين لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، مع حماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر المحتملة لهذه التقنيات.

الأمن القومي

الخوارزمي

الصينية

الحمرا

التزام

البشري

