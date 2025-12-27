الصين تصدر مسودة قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي

كشفت هيئة الفضاء الإلكتروني عن مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على خدمات المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين. وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة للجمهور، وضمان التزامها بمعايير السلامة والأخلاقيات.

وتشمل القواعد المقترحة جميع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في والتي تُظهر سمات شخصيات بشرية أو أنماط تفكير وأساليب تواصل يتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفياً عبر النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو وسائل أخرى.

وتفرض المسودة على مقدمي الخدمات مسؤوليات متعددة، منها تحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي والتدخل عند ظهور علامات الإدمان. كما تلزمهم بتحمل مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج، ووضع أنظمة لمراجعة الخوارزميات، وضمان أمن البيانات، وحماية المعلومات الشخصية.

كما تحدد القواعد الخطوط الحمراء للمحتوى والسلوك، حيث يُحظر على مقدمي الخدمات إنشاء محتوى يهدد ، أو نشر الشائعات، أو الترويج للعنف أو الفحش. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، مع حماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر المحتملة لهذه التقنيات.