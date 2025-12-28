تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

فيديوهات مزيفة بملايين النسخ… العالم يدخل أخطر مراحل "التضليل الرقمي"

Lebanon 24
28-12-2025 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1460806-639025097027302015.jpg
Doc-P-1460806-639025097027302015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل العالم عام 2025 مرحلة غير مسبوقة من الخداع الرقمي مع الطفرة الهائلة في تقنيات التزييف العميق، التي جعلت التمييز بين الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل، خصوصًا عبر منصات التواصل ومكالمات الفيديو منخفضة الجودة.

وتشير تقديرات أمنية إلى قفزة كبيرة في حجم المحتوى المزيف، من مئات الآلاف قبل سنوات إلى ملايين المقاطع بحلول 2025، مع تسارع أكبر متوقع في 2026، بفعل تطور نماذج توليد الفيديو والصوت القادرة على محاكاة الوجوه والحركات والسلوك بدقة عالية، واختفاء العلامات التي كانت تكشف التزييف سابقًا.

كما تجاوز استنساخ الصوت عتبة التمييز، إذ باتت ثوانٍ قليلة كافية لإنتاج صوت مقنع، ما فتح المجال أمام موجات احتيال وتضليل واسعة. وأسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور في جعل إنتاج هذا النوع من المحتوى سريعًا وسهلًا وعلى نطاق واسع.

أمام هذا الواقع، يتراجع الاعتماد على التقييم البشري، ويتجه التركيز نحو حماية البنية التحتية الرقمية، عبر توثيق مصادر المحتوى، والتوقيع المشفر، وأدوات التحليل الجنائي، كخط دفاع أساسي في مواجهة عصر التزييف العميق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي: فيديوهات خطف مزيفة تهدد العائلات
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سقطت "السي آي إيه" في أكبر عمليات التضليل الكوبية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فخ التضليل" على الواتساب
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"شات جي بي تي" يدخل مرحلة جديدة: غرف "دردشة جماعية" بذكاء اصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

القادر

التركي

البشري

الترك

العلا

بيرة

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2025-12-28
Lebanon24
06:15 | 2025-12-28
Lebanon24
03:29 | 2025-12-28
Lebanon24
00:27 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
Lebanon24
16:35 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24