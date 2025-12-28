فيديوهات مزيفة بملايين النسخ… العالم يدخل أخطر مراحل "التضليل الرقمي"

دخل العالم عام 2025 مرحلة غير مسبوقة من الخداع الرقمي مع الطفرة الهائلة في تقنيات التزييف العميق، التي جعلت التمييز بين الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل، خصوصًا عبر منصات التواصل ومكالمات الفيديو منخفضة الجودة.



وتشير تقديرات أمنية إلى قفزة كبيرة في حجم المحتوى المزيف، من مئات الآلاف قبل سنوات إلى ملايين المقاطع بحلول 2025، مع تسارع أكبر متوقع في 2026، بفعل تطور نماذج توليد الفيديو والصوت القادرة على محاكاة الوجوه والحركات والسلوك بدقة عالية، واختفاء العلامات التي كانت تكشف التزييف سابقًا.



كما تجاوز استنساخ الصوت عتبة التمييز، إذ باتت ثوانٍ قليلة كافية لإنتاج صوت مقنع، ما فتح المجال أمام موجات احتيال وتضليل واسعة. وأسهمت أدوات المتاحة للجمهور في جعل إنتاج هذا النوع من المحتوى سريعًا وسهلًا وعلى نطاق واسع.



أمام هذا الواقع، يتراجع الاعتماد على التقييم ، ويتجه التركيز نحو حماية البنية التحتية الرقمية، عبر توثيق مصادر المحتوى، والتوقيع المشفر، وأدوات التحليل الجنائي، كخط دفاع أساسي في مواجهة عصر التزييف العميق.

