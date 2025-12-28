أدوات صغيرة بمهام كبيرة… كيف سيبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في 2026؟

فيما تهيمن روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT وGemini على المشهد، يبرز جيل جديد من أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة قد تكون أكثر فاعلية في الحياة اليومية خلال عام 2026، لأنها تركز على مهام محددة بدل الاستخدام الشامل.



أبرز هذه الأدوات Goblin Tools، المصممة لتقسيم المهام المعقّدة إلى خطوات بسيطة، ومساعدة من يعانون من الإرهاق الذهني على التنظيم والتركيز.

وفي مجال الأزياء، تتيح Aesty تنسيق الملابس فعليًا انطلاقًا مما يملكه المستخدم، مع اقتراح ألوان ومكياج مناسبين بناءً على صور شخصية.



أما Pine، فيتجاوز دور النصيحة ليتولى بنفسه إلغاء الاشتراكات، التفاوض على الفواتير، وحتى متابعة مطالبات التأمين، ما يجعله مساعدًا ماليًا عمليًا.

وفي الترجمة، يتفوّق Papago في فهم السياق الثقافي واللغة العامية، خصوصًا في واليابانية، حيث تفشل الأدوات العامة غالبًا.



أما في المطبخ، فيتميّز ChefGPT بتقديم وصفات واقعية بناءً على ما هو متوفر فعليًا في الثلاجة والوقت المتاح، مع إمكانية تحليل الصور واقتراح وجبات عملية.





Advertisement