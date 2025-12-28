تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

أدوات صغيرة بمهام كبيرة… كيف سيبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في 2026؟

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1460828-639025145801834146.webp
Doc-P-1460828-639025145801834146.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تهيمن روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT وGemini على المشهد، يبرز جيل جديد من أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة قد تكون أكثر فاعلية في الحياة اليومية خلال عام 2026، لأنها تركز على مهام محددة بدل الاستخدام الشامل.

أبرز هذه الأدوات Goblin Tools، المصممة لتقسيم المهام المعقّدة إلى خطوات بسيطة، ومساعدة من يعانون من الإرهاق الذهني على التنظيم والتركيز.
وفي مجال الأزياء، تتيح Aesty تنسيق الملابس فعليًا انطلاقًا مما يملكه المستخدم، مع اقتراح ألوان ومكياج مناسبين بناءً على صور شخصية.

أما Pine، فيتجاوز دور النصيحة ليتولى بنفسه إلغاء الاشتراكات، التفاوض على الفواتير، وحتى متابعة مطالبات التأمين، ما يجعله مساعدًا ماليًا عمليًا.
وفي الترجمة، يتفوّق Papago في فهم السياق الثقافي واللغة العامية، خصوصًا في الكورية واليابانية، حيث تفشل الأدوات العامة غالبًا.

أما في المطبخ، فيتميّز ChefGPT بتقديم وصفات واقعية بناءً على ما هو متوفر فعليًا في الثلاجة والوقت المتاح، مع إمكانية تحليل الصور واقتراح وجبات عملية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف أمنية... كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أفضل 5 أدوات بالذكاء الاصطناعي لإحياء الصور القديمة بسهولة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الترفيه
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

اليابانية

الكورية

اليابان

التركي

الاشتر

الملا

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2025-12-28
Lebanon24
06:15 | 2025-12-28
Lebanon24
02:08 | 2025-12-28
Lebanon24
00:27 | 2025-12-28
Lebanon24
23:00 | 2025-12-27
Lebanon24
16:35 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24