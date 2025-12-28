تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفضل تطبيقات Apple Watch لتعزيز إنتاجيتك اليومية.. تعرف إليها

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:48
لم تعد ساعة "أبل" مجرد أداة لمتابعة اللياقة أو قياس نبض القلب، بل تحولت إلى مساعد شخصي يعزز الإنتاجية اليومية، خصوصًا لمن يتشتت بسهولة بالهاتف.

ورغم احتوائها على تطبيقات أساسية مثل التذكيرات والتقويم، تضيف تطبيقات الطرف الثالث قدرات أوسع لتسهيل إنجاز المهام، بحسب تقرير "تك كرانش".

من أبرز هذه التطبيقات:

Todoist لإدارة المهام مباشرة من المعصم، مع إمكانية إنشاء المهام وتنظيمها ووضع تذكيرات ومتابعة تقدمك اليومي، متاح مجانًا مع اشتراك 4 دولارات شهريًا للميزات الإضافية.

Drafts لتدوين الأفكار بسرعة بالصوت أو Scribble أو لوحة المفاتيح، ويفتح دائمًا على صفحة فارغة، مجاني مع اشتراك 1.99 دولار شهريًا للميزات المتقدمة.

Focus يقسم العمل إلى جلسات تركيز ويذكرك بالاستراحات، متاح مقابل 7.99 دولار شهريًا.

لتعزيز جودة النوم، يأتي AutoSleep مع تحليل شامل للنوم ومعدل ضربات القلب، ويعرض مؤشر الجاهزية لليوم التالي، متاح بدفعة واحدة 5.99 دولار.

Streaks يساعد على بناء العادات الإيجابية عبر تتبع سلاسل الإنجاز، مع إمكانية متابعة حتى 24 عادة يومية، متاح بدفعة واحدة 5.99 دولار.

لإدارة المواعيد والأحداث، يوفر Fantastical طرق عرض متعددة ودمج حالة الطقس، مع ويدجت ذكي للواجهة، باشتراك 4.99 دولار شهريًا. بينما يقدم Things 3 تنظيم المهام الشخصية والعملية ضمن مناطق منفصلة، مع دعم التذكيرات والتكرار والتكامل مع التقويم، متاح بدفعة واحدة 9.99 دولار.

وأخيرًا، يجمع Structured بين التقويم والمهام والعادات والتذكيرات في جدول واحد، مع نسخة أساسية مجانية واشتراك 6.49 دولار شهريًا للميزات الإضافية.

مع التطبيقات المناسبة، تتحول Apple Watch إلى أداة إنتاجية قوية تساعدك على تنظيم يومك، تقليل التشتت، وإنجاز المزيد بنظرة سريعة إلى معصمك. (العربية) 

