Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

تشمل كافة فئات أجهزتها.. أبل تبدأ 2026 بإطلاق تشكيلة مبتكرة

Lebanon 24
29-12-2025 | 03:40
شهدت شركة أبل خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا في سوق التكنولوجيا، مع إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة أبرزها Liquid Glass وهاتفا iphone Air وiPhone 17 Pro، بالإضافة إلى استمرار تطوير معالجات Apple Silicon. ومع بداية عام 2026، تستعد أبل للكشف عن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي تغطي جميع الفئات.


شاشات استوديو جديدة
رغم محدودية إنتاج أبل للشاشات في السنوات الماضية، بعد إطلاق Pro Display XDR عام 2019 وStudio Display في 2022، تتجه الأنظار الآن إلى إصدار شاشة أو أكثر لأجهزة ماك مطلع العام المقبل، بقياسات 27 بوصة وتقنية Mini-LED. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشاشات الجديدة بشريحة A19 Pro بدلًا من A13 Bionic المستخدمة حاليًا في شاشة studio Display.

كما تعمل أبل على جهاز جديد يشبه HomePod مزودًا بشاشة 7 بوصات ونظام تشغيل homeOS للتحكم الذكي بالمنازل، مع شريحة A18 لتقديم أداء محسّن.


إعادة تصميم macbook pro
تولي أبل اهتمامًا كبيرًا لإعادة تصميم MacBook Pro لعام 2026، مع التركيز على التصميم النحيف واستخدام شاشة OLED لأول مرة في السلسلة. وهناك إمكانية لإضافة شاشة لمس ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. وسيعمل الجهاز بمعالجات سلسلة M6، المتوقع أن تكون أول معالجات أبل بتقنية 2 نانومتر.


أول آيفون قابل للطي
بعد إطلاق iPhone Air، تخطط أبل للكشف عن هاتف قابل للطي جديد بعد عام من طرح iPhone Fold. وسيحمل الجهاز شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة وخارجية 5.5 بوصة، مع تقنية Touch ID بدلًا من Face ID، وإطار من التيتانيوم ليكون أصغر الهواتف القابلة للطي في السوق.


ماك بوك للمبتدئين
تستعد أبل أيضًا لطرح جهاز MacBook جديد للمبتدئين، أصغر من MacBook Air، يعمل بشريحة A18 Pro وشاشة 13 بوصة، ليكون أول جهاز ماك بوك يعتمد على معالجات من سلسلة A.


iPad mini بشاشة OLED
بعد آخر تحديث له في 2021، تستعد أبل لإطلاق iPad mini جديد مع شاشة OLED على غرار iPad Pro، مع تحسين مقاومته للماء وتشغيله بشريحة A19 Pro، ما يرفع مستوى الأداء ويجعل الجهاز أكثر قدرة على المنافسة في فئة الأجهزة اللوحية الصغيرة. (آرم نيوز) 
macbook pro

شركة أبل

ماك بوك

نانومتر

يوم ليك

التركي

iphone

studio

