تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

صفقة مثيرة للجدل.. "ميتا" تستحوذ على "مانوس"

Lebanon 24
30-12-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1461644-639026890755139153.jpg
Doc-P-1461644-639026890755139153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت شركة ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ، استحواذها على شركة "مانوس" الناشئة، التي تحولت خلال أشهر قليلة إلى حديث وادي السيليكون بفضل عرض تجريبي لافت حقق انتشارًا واسعًا فور نشره.

 

"مانوس"، وهي شركة مقرها سنغافورة، ظهرت بقوة هذا الربيع عبر فيديو استعرض قدرات وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ مهام معقدة، مثل فرز المتقدمين للوظائف، والتخطيط للرحلات، وتحليل المحافظ الاستثمارية، بل وادعت حينها أنها تتفوق على خدمة Deep Research من "OpenAI".

 

وخلال أسابيع فقط من انطلاقتها، قادت شركة Benchmark جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار في أبريل الماضي، منحت "مانوس" تقييمًا بلغ 500 مليون دولار، مع انضمام الشريك العام تشيتان بوتاغونتا إلى مجلس إدارتها، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

 

كما كشفت تقارير صينية عن استثمارات سابقة من أسماء بارزة، بينها "Tencent" و"ZhenFund" و"HSG" (سيكويا الصين سابقًا) ضمن جولة تمويل مبكرة بقيمة 10 ملايين دولار.

 

ورغم الانتقادات التي أثارتها الشركة عند بدء فرض اشتراكات شهرية تراوح بين 39 و199 دولارًا، واعتبارها أسعارًا مرتفعة لخدمة لا تزال في مرحلة الاختبار، أعلنت "مانوس" لاحقًا أنها نجحت في استقطاب ملايين المستخدمين، وتجاوزت إيراداتها السنوية المتكررة حاجز 100 مليون دولار.

 

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، بدأت "ميتا" مفاوضاتها للاستحواذ على "مانوس" عقب هذا النمو السريع، لتنتهي الصفقة بقيمة ملياري دولار، وهو نفس التقييم الذي كانت الشركة تسعى إليه في جولتها التمويلية التالية.

 

بالنسبة لزوكربيرغ، الذي يراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لمستقبل "ميتا"، تمثل "مانوس" نموذجًا نادرًا لشركة ذكاء اصطناعي تحقق إيرادات فعلية، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين من إنفاق "ميتا" الضخم، الذي يقدر بنحو 60 مليار دولار، على البنية التحتية.

 

وأوضحت "ميتا" أنها ستُبقي "مانوس" ككيان مستقل، مع دمج تقنياتها تدريجيًا داخل منصاتها، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، حيث يتوفر بالفعل مساعدها الذكي Meta AI.

 

غير أن الصفقة لا تخلو من تعقيدات سياسية، إذ إن مؤسسي "مانوس" من أصول صينية، وكانوا قد أسسوا الشركة الأم Butterfly Effect في بكين عام 2022، قبل نقل عملياتهم إلى سنغافورة في منتصف هذا العام.

 

هذا الأمر أثار تساؤلات في واشنطن، خصوصًا بعد انتقادات علنية من السيناتور الجمهوري جون كورنين، الذي هاجم استثمار "Benchmark" في الشركة، محذرًا من دعم ما وصفه بـ"خصم أميركا الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي".

 

ورغم ذلك، أكدت "ميتا" لصحيفة "نيكاي آسيا" أن "مانوس" ستقطع أي صلات لها بالمستثمرين الصينيين بعد إتمام الصفقة، كما ستوقف جميع عملياتها وخدماتها داخل الصين، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف السياسية والتنظيمية المرتبطة بالاستحواذ.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفقة استحواذ نتفليكس على "وارنر براذرز" تُثير جدلا.. ونقابات هوليوود تُحذر منها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
موقوف "سابق" مثير للجدل يخرج من السجن
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

وول ستريت

الجمهوري

واشنطن

فيسبوك

هو نفس

السيل

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-30
Lebanon24
05:45 | 2025-12-30
Lebanon24
05:07 | 2025-12-30
Lebanon24
05:06 | 2025-12-30
Lebanon24
00:22 | 2025-12-30
Lebanon24
23:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24