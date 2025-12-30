صفقة مثيرة للجدل.. "ميتا" تستحوذ على "مانوس"

أعلنت شركة ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ، استحواذها على شركة "مانوس" الناشئة، التي تحولت خلال أشهر قليلة إلى حديث وادي السيليكون بفضل عرض تجريبي لافت حقق انتشارًا واسعًا فور نشره.

"مانوس"، وهي شركة مقرها سنغافورة، ظهرت بقوة هذا الربيع عبر فيديو استعرض قدرات وكيل ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ مهام معقدة، مثل فرز المتقدمين للوظائف، والتخطيط للرحلات، وتحليل المحافظ الاستثمارية، بل وادعت حينها أنها تتفوق على خدمة Deep Research من "OpenAI".

وخلال أسابيع فقط من انطلاقتها، قادت شركة Benchmark جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار في أبريل الماضي، منحت "مانوس" تقييمًا بلغ 500 مليون دولار، مع انضمام الشريك العام تشيتان بوتاغونتا إلى مجلس إدارتها، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

كما كشفت تقارير صينية عن استثمارات سابقة من أسماء بارزة، بينها "Tencent" و"ZhenFund" و"HSG" (سيكويا سابقًا) ضمن جولة تمويل مبكرة بقيمة 10 ملايين دولار.

ورغم الانتقادات التي أثارتها الشركة عند بدء فرض اشتراكات شهرية تراوح بين 39 و199 دولارًا، واعتبارها أسعارًا مرتفعة لخدمة لا تزال في مرحلة الاختبار، أعلنت "مانوس" لاحقًا أنها نجحت في استقطاب ملايين المستخدمين، وتجاوزت إيراداتها السنوية المتكررة حاجز 100 مليون دولار.

وبحسب صحيفة " "، بدأت "ميتا" مفاوضاتها للاستحواذ على "مانوس" عقب هذا النمو السريع، لتنتهي الصفقة بقيمة ملياري دولار، وهو نفس التقييم الذي كانت الشركة تسعى إليه في جولتها التمويلية التالية.

بالنسبة لزوكربيرغ، الذي يراهن بقوة على الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لمستقبل "ميتا"، تمثل "مانوس" نموذجًا نادرًا لشركة ذكاء اصطناعي تحقق إيرادات فعلية، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين من إنفاق "ميتا" الضخم، الذي يقدر بنحو 60 مليار دولار، على البنية التحتية.

وأوضحت "ميتا" أنها ستُبقي "مانوس" ككيان مستقل، مع دمج تقنياتها تدريجيًا داخل منصاتها، بما في ذلك " " و"إنستغرام" و"واتساب"، حيث يتوفر بالفعل مساعدها الذكي Meta AI.

غير أن الصفقة لا تخلو من تعقيدات سياسية، إذ إن مؤسسي "مانوس" من أصول صينية، وكانوا قد أسسوا الشركة الأم Butterfly Effect في بكين عام 2022، قبل نقل عملياتهم إلى سنغافورة في منتصف هذا العام.

هذا الأمر أثار تساؤلات في ، خصوصًا بعد انتقادات علنية من السيناتور جون كورنين، الذي هاجم استثمار "Benchmark" في الشركة، محذرًا من دعم ما وصفه بـ"خصم أميركا الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي".

ورغم ذلك، أكدت "ميتا" لصحيفة "نيكاي آسيا" أن "مانوس" ستقطع أي صلات لها بالمستثمرين الصينيين بعد إتمام الصفقة، كما ستوقف جميع عملياتها وخدماتها داخل الصين، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف السياسية والتنظيمية المرتبطة بالاستحواذ.