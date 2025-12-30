من الذري إلى DNA.. هل يتغير مستقبل تخزين البيانات؟

مع تزايد حجم البيانات عالميًا بشكل غير مسبوق، برزت الحاجة إلى تطوير تقنيات تخزين أسرع وأكثر كفاءة، مما دفع الباحثين وشركات التقنية لاستكشاف ابتكارات قد تحل تدريجيًا محل الأقراص الصلبة التقليدية في مراكز البيانات والاستخدامات الشخصية.

ورغم استمرار الأقراص الصلبة في دورها التقليدي، خصوصًا للتخزين الكبير منخفض التكلفة، فإن التطورات السريعة في مجال التخزين غير الميكانيكي وابتكارات أخرى، تفتح آفاقًا واسعة لتغيير طريقة حفظ ومعالجة البيانات بشكل جذري.

من بين أبرز هذه الابتكارات، تخزين بلورات الذاكرة، والذي يعتمد على الزجاج المصهور لاحتواء البيانات عبر عدة أبعاد، ما يجعلها مثالية للأرشفة الطويلة الأمد، حتى لعقود أو قرون، رغم بطء سرعاتها الحالية مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وفي خطوة أكثر ثورية، يركز الباحثون على تخزين البيانات باستخدام DNA، حيث يتم ترميز المعلومات ضمن تسلسل قواعد DNA. وتتيح هذه الطريقة أعلى مستويات الكثافة التخزينية الممكنة ضمن مساحة صغيرة جدًا، ما يجعلها تقنية واعدة للأرشفة طويلة الأمد، رغم تكلفتها العالية وبطء العمليات المتعلقة بها.

كما يجري العمل على التخزين القائم على الضوء Standing-wave Storage، والذي يخزن البيانات في أنماط تداخل ضوئية ضمن طبقة مستقرة، ما يوفر متانة تدوم لسنوات دون الحاجة للطاقة الكهربائية، وهو ما قد يغير مفهوم استهلاك الطاقة في مراكز البيانات مستقبلاً.

ومن الابتكارات الأخرى، ظهرت أنظمة التخزين الهجينة، التي تجمع بين SSD والأشرطة داخل وحدة واحدة، لتوفير وصول سريع للبيانات الحديثة ونقل البيانات الباردة تلقائيًا إلى الأشرطة دون الحاجة للرفوف التقليدية للنسخ الاحتياطية.

كما تشمل الابتكارات المستقبلية التخزين على مستوى الذرات أو العيوب البلورية، حيث يمكن حفظ البيانات داخل بنى ذرية دقيقة للغاية، ما يفتح إمكانات كبيرة لتخزين معلومات بكثافة عالية جدًا، رغم أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها البحثية الأولية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات قد تعيد تعريف مفهوم التخزين في السنوات المقبلة، لتصبح الحلول القائمة على تقنيات الذرات وDNA والضوء جزءًا من البنية التحتية للتخزين طويل الأمد، مع إمكانية تقليل الاعتماد على الأقراص الصلبة التقليدية تدريجيًا، وتحقيق مرونة وكفاءة أكبر في إدارة البيانات.