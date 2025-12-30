تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1461720-639026997906376421.png
Doc-P-1461720-639026997906376421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى احتمالية ارتباط الاستخدام المطوّل لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بظهور حالات ذهانية لدى بعض الأفراد.

وأوضح التقرير، استناداً إلى شهادات أطباء نفسيين في الولايات المتحدة، أن بعض المرضى طوّروا أعراض ذهان بعد محادثات مطوّلة مع روبوتات دردشة تضمنت محتوى وهمياً متراكماً.

وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات رُصدت لدى أشخاص يمتلكون استعداداً نفسياً مسبقاً، وأن الذكاء الاصطناعي لا يخلق الذهان من تلقاء نفسه، بل قد يضاعف الأوهام ويمنحها لغة متماسكة، خصوصاً عند غياب الإشراف الطبي والأطر الأخلاقية.

من جهة أخرى، تؤكد الدراسات الحديثة أن روبوتات الدردشة المصممة ضمن أطر أخلاقية واستخدامها تحت إشراف مهني يمكن أن تساهم في دعم الصحة النفسية، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، وتخفيف الشعور بالوحدة، مما يشير إلى أن المشكلة تكمن في طريقة الاستخدام وليس في التقنية ذاتها.

وحذر الخبراء من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كبديل عن العلاج النفسي، مؤكدين أن دوره يجب أن يقتصر على كونه أداة مساندة، تحت إشراف مهني واضح، تضمن سلامة المستخدم وتحافظ على العلاقة العلاجية الإنسانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تقرّ: روبوتات الدردشة تخطئ في ثلث إجاباتها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
Meta تربط روبوتات الدردشة بمقالات ناشرين بارزين لتحسين دقة الأخبار
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين فيتامين الشمس والصحة النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة النفسية والجسدية للمرأة عبر المراحل العمرية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

الإشراف الطبي

وول ستريت

علاجية

العلا

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:27 | 2025-12-30
Lebanon24
07:44 | 2025-12-30
Lebanon24
06:40 | 2025-12-30
Lebanon24
05:45 | 2025-12-30
Lebanon24
05:07 | 2025-12-30
Lebanon24
05:06 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24