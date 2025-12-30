تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية

Lebanon 24
30-12-2025 | 23:00
ذكرت شركة الروبوتات الصينية "يو بي تيك روبوتيكس" أنها ستتولى نشر الروبوتات البشرية على الحدود بين الصين وفيتنام في صفقة بلغت قيمتها 37 مليون دولار، وفق تقرير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وستُستخدم الروبوتات في مدينة فانغتشنغ غانغ الساحلية بمقاطعة غوانغشي لمساعدة سلطات مراقبة الحدود، من خلال توجيه المسافرين وتنظيمهم في المراكز الحدودية، وأداء بعض المهام اللوجستية ومراقبة الحدود.

وكانت الشركة قد أطلقت في يوليو الماضي طراز "ووكر إس 2"، وهو أول روبوت بشري قادر على تغيير بطاريته تلقائيًا دون تدخل بشري. وتهدف الشركة إلى تسليم أكثر من 500 روبوت قبل بداية العام المقبل، وقد بدأت الشحن منذ الشهر الماضي، مع وصول إجمالي الطلبات إلى أكثر من 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل الشحنات إلى 10 آلاف وحدة بحلول عام 2027 مع مضاعفة الإنتاج 10 مرات خلال العام المقبل.

ويأتي ذلك ضمن توسيع الحكومة الصينية لاستخدام الروبوتات في المواقع الحكومية والشركات، حيث ظهرت الروبوتات البشرية في مطار هانغتشو شياوشان الدولي لتقديم المساعدة للمسافرين، كما استخدمت روبوتات كروية تحمل أسلحة وأدوات غير مميتة في بعض مواقع الشرطة.

كما أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا الصينية قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للروبوتات البشرية، برئاسة كبير مهندسي الهيئة التنظيمية شي شاوفينغ، وبمشاركة خبراء من كبرى شركات الروبوتات الصينية.

