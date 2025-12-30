تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من التزييف العميق في العالم الرقمي

Lebanon 24
30-12-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1461890-639027257571593751.webp
Doc-P-1461890-639027257571593751.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف الباحثون عن طفرة نوعية في تكنولوجيا التزييف العميق (Deepfake) خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الملفات على الإنترنت من نحو 500 ألف في 2023 إلى نحو 8 ملايين، بمعدل نمو يقارب 900% سنويًا.

ووضحوا أن التحسينات التقنية في جودة الفيديو واستنساخ الصوت جعلت المحتوى الصناعي أكثر واقعية، بحيث أصبح من الصعب التمييز بينه وبين المقاطع الحقيقية. كما أصبح إنشاء فيديوهات Deepfake متاحًا بسهولة للمستخدمين العاديين عبر منصات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لخبرة تقنية كبيرة.

وحذر الباحثون من أن هذه التطورات تشكل تهديدات للأمن الرقمي تشمل الاحتيال المالي، والتأثير على الانتخابات، وزعزعة الثقة في المؤسسات، وقد تتطور لاحقًا لتشمل أداءات اصطناعية حية تتفاعل في الوقت الحقيقي.

وأشاروا إلى ضرورة تبني تقنيات حماية رقمية متقدمة مثل التوقيع الرقمي للمحتوى Digital Provenance وأدوات كشف متطورة، إذ لم يعد الاعتماد على المراقبة البشرية كافيًا لمواجهة هذه التحديات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديوهات مزيفة بملايين النسخ… العالم يدخل أخطر مراحل "التضليل الرقمي"
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة التفكير العميق: ذكاء اصطناعي يحلّ الرياضيات والعلوم بفرضيات متعددة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يونان: زيارتكم تُعبّر عن الإحترام العميق الذي تُعطيه الكنيسة العالميّة لهذه المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إنترنت

البشري

بيرة

دمين

الصن

إنتر

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2025-12-30
Lebanon24
16:30 | 2025-12-30
Lebanon24
15:54 | 2025-12-30
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30
Lebanon24
11:20 | 2025-12-30
Lebanon24
09:27 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24