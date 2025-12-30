تحذيرات من التزييف العميق في العالم الرقمي

كشف الباحثون عن طفرة نوعية في تكنولوجيا التزييف العميق (Deepfake) خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الملفات على الإنترنت من نحو 500 ألف في 2023 إلى نحو 8 ملايين، بمعدل نمو يقارب 900% سنويًا.

ووضحوا أن التحسينات التقنية في جودة الفيديو واستنساخ الصوت جعلت المحتوى الصناعي أكثر واقعية، بحيث أصبح من الصعب التمييز بينه وبين المقاطع الحقيقية. كما أصبح إنشاء فيديوهات Deepfake متاحًا بسهولة للمستخدمين العاديين عبر منصات ، دون الحاجة لخبرة تقنية كبيرة.

وحذر الباحثون من أن هذه التطورات تشكل تهديدات للأمن الرقمي تشمل الاحتيال المالي، والتأثير على الانتخابات، وزعزعة الثقة في المؤسسات، وقد تتطور لاحقًا لتشمل أداءات اصطناعية حية تتفاعل في الوقت الحقيقي.

وأشاروا إلى ضرورة تبني تقنيات حماية رقمية متقدمة مثل التوقيع الرقمي للمحتوى Digital Provenance وأدوات كشف متطورة، إذ لم يعد الاعتماد على المراقبة البشرية كافيًا لمواجهة هذه التحديات.