هاتف سامسونغ ثلاثي الطي الجديد: تجربة جريئة وسعر باهظ

لا يزال قطاع الهواتف القابلة للطي دون التوقعات، رغم إطلاق شركة إلكترونيكس خلال عام 2025 وحده أربعة هواتف قابلة للطي، كان أحدثها Z TriFold، أول هاتف ثلاثي الطي من الشركة.

الهاتف الجديد، المتاح حالياً في منذ مطلع ديسمبر وقريباً في ، يضم شاشتين ونقطتي طي، ويُطرح بسعر يقترب من 2500 دولار، أي ما يعادل تقريباً شراء هاتفين رائدين من الفئة ، وفق موقغ " ".

ينتمي هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" إلى فئة ناشئة من الهواتف القابلة للطي، بدأت تجربتها العام الماضي، وتهدف إلى الجمع بين والتابلت عريض الشاشة في جهاز واحد مناسب لمشاهدة الفيديو والعمل المتنقل.