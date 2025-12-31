تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
هاتف سامسونغ ثلاثي الطي الجديد: تجربة جريئة وسعر باهظ

Lebanon 24
31-12-2025 | 01:53
لا يزال قطاع الهواتف القابلة للطي دون التوقعات، رغم إطلاق شركة سامسونغ إلكترونيكس خلال عام 2025 وحده أربعة هواتف قابلة للطي، كان أحدثها galaxy Z TriFold، أول هاتف ثلاثي الطي من الشركة.

 

الهاتف الجديد، المتاح حالياً في كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر وقريباً في الولايات المتحدة، يضم شاشتين ونقطتي طي، ويُطرح بسعر يقترب من 2500 دولار، أي ما يعادل تقريباً شراء هاتفين رائدين من الفئة العليا، وفق موقغ "بلومبرغ".

 

ينتمي هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" إلى فئة ناشئة من الهواتف القابلة للطي، بدأت هواوي تجربتها العام الماضي، وتهدف إلى الجمع بين الهاتف الذكي والتابلت عريض الشاشة في جهاز واحد مناسب لمشاهدة الفيديو والعمل المتنقل.

 

 

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

الهاتف الذكي

بلومبرغ

galaxy

العليا

سامسون

