بدقّة قياسية.. تقنية جديدة لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أسرع 200 مرة

طور باحثون تقنية جديدة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام ، تحمل اسم TurboDiffusion، بسرعة تصل إلى 200 مرة من التقنيات المماثلة، دون التضحية بجودة الصورة أو دقة التفاصيل.

تأتي الأداة الجديدة نتيجة تعاون بين شركة ShengShu Technology، وجامعة تسينجهوا الصينيتين، وعدد من الباحثين بجامعة في ، في محاولة لتقليص الزمن والتكاليف المرتبطة بإنتاج الفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تستغرق في السابق وقتاً طويلاً وقدرات حسابية كبيرة.

أعلن الباحثون أنهم اختبروا التقنية الجديدة على حاسوب مكتبي مزوّد ببطاقة الرسوميات الحديثة Nvidia RTX 5090، وأظهرت النتائج أن الوقت اللازم لإنتاج مقطع فيديو مدته 5 ثوانٍ وبدقة قياسية (SD) انخفض من أكثر من 3 دقائق إلى 1.9 ثانية فقط.

وانخفض وقت توليد مقاطع الفيديو عالية الدقة (HD) بنفس المدة، من نحو 80 دقيقة إلى 24 ثانية فقط، وهو ما يمثل تحسناً هائلاً في سرعة المعالجة يبلغ نحو 200 مرة مقارنة بالأساليب الحالية.

وفيما تحتاج أدوات شهيرة مثل Vidu التابعة لشركة ShengShu، وتقنية Sora التي تطورها OpenAI، إلى عدة دقائق لتوليد مقاطع قصيرة، تشكل أداة TurboDiffusion نقلة نوعية من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مرئي خلال ثوانٍ أو دقائق قليلة بدلاً من ساعات.

لا تعتمد تقنية TurboDiffusion لإنشاء الفيديوهات على وسيلة واحدة لتسريع الأداء، بل تجمع بين 4 تقنيات متقدمة صممت خصيصاً لجعل العملية أسرع وأسهل من أي وقت مضى، مع الحفاظ على جودة الصورة وثبات المشهد، من خلال تقليل حجم البيانات التي يجري معالجتها داخل الجهاز، دون التأثير على جودة النتائج.

وتعتمد التقنية على خوارزمية تُسمى SageAttention تسمح لها بإجراء العمليات بسرعة فائقة عبر شرائح إلكترونية متخصصة، كما تستخدم أسلوباً يُدعى Sparse Attention، يركّز فقط على المعلومات المهمة داخل كل صورة أو مشهد، ما يقلل عدد العمليات الحسابية، ويوفر وقتاً وجهداً إضافيين.

وبدلاً من المرور بعدد كبير من المراحل لتوليد كل فيديو، تكتفي TurboDiffusion باستخدام 3 أو 4 خطوات فقط، بفضل تقنية حديثة تُعرف باسم التقطير Distillation، ما يجعلها أسرع بكثير من الطرق التقليدية.

وتعمل التقنية على تقليص حجم الأرقام والبيانات المستخدمة داخل النظام (إلى ما يسمى 8-بت)، ما يخفف الضغط على ذاكرة الجهاز ويسرّع عملية المعالجة بشكل ملحوظ.

وعند دمج التقنيات الأربع معاً، يمكن لتقنية TurboDiffusion أن تنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة مذهلة، ما يجعلها مثالية لصنّاع المحتوى والمنتجين والمصممين الذين يحتاجون إلى نتائج فورية وفعالة.

وبدأ اعتماد هذه التقنية بالفعل في شركات كبرى مثل NVIDIA، التي دمجتها في محركها الشهير TensorRT، بالإضافة إلى منصات أخرى مثل Huawei Ascend وMoore Threads.