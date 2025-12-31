تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بدقّة قياسية.. تقنية جديدة لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أسرع 200 مرة

Lebanon 24
31-12-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1462057-639027758128185028.webp
Doc-P-1462057-639027758128185028.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

طور باحثون تقنية جديدة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم TurboDiffusion، بسرعة تصل إلى 200 مرة من التقنيات المماثلة، دون التضحية بجودة الصورة أو دقة التفاصيل.

 

تأتي الأداة الجديدة نتيجة تعاون بين شركة ShengShu Technology، وجامعة تسينجهوا الصينيتين، وعدد من الباحثين بجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، في محاولة لتقليص الزمن والتكاليف المرتبطة بإنتاج الفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي كانت تستغرق في السابق وقتاً طويلاً وقدرات حسابية كبيرة.

 

أعلن الباحثون أنهم اختبروا التقنية الجديدة على حاسوب مكتبي مزوّد ببطاقة الرسوميات الحديثة Nvidia RTX 5090، وأظهرت النتائج أن الوقت اللازم لإنتاج مقطع فيديو مدته 5 ثوانٍ وبدقة قياسية (SD) انخفض من أكثر من 3 دقائق إلى 1.9 ثانية فقط.

 

وانخفض وقت توليد مقاطع الفيديو عالية الدقة (HD) بنفس المدة، من نحو 80 دقيقة إلى 24 ثانية فقط، وهو ما يمثل تحسناً هائلاً في سرعة المعالجة يبلغ نحو 200 مرة مقارنة بالأساليب الحالية.

 

وفيما تحتاج أدوات شهيرة مثل Vidu التابعة لشركة ShengShu، وتقنية Sora التي تطورها OpenAI، إلى عدة دقائق لتوليد مقاطع قصيرة، تشكل أداة TurboDiffusion نقلة نوعية من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مرئي خلال ثوانٍ أو دقائق قليلة بدلاً من ساعات.

 

لا تعتمد تقنية TurboDiffusion لإنشاء الفيديوهات على وسيلة واحدة لتسريع الأداء، بل تجمع بين 4 تقنيات متقدمة صممت خصيصاً لجعل العملية أسرع وأسهل من أي وقت مضى، مع الحفاظ على جودة الصورة وثبات المشهد، من خلال تقليل حجم البيانات التي يجري معالجتها داخل الجهاز، دون التأثير على جودة النتائج.

 

وتعتمد التقنية على خوارزمية تُسمى SageAttention تسمح لها بإجراء العمليات بسرعة فائقة عبر شرائح إلكترونية متخصصة، كما تستخدم أسلوباً يُدعى Sparse Attention، يركّز فقط على المعلومات المهمة داخل كل صورة أو مشهد، ما يقلل عدد العمليات الحسابية، ويوفر وقتاً وجهداً إضافيين.

 

وبدلاً من المرور بعدد كبير من المراحل لتوليد كل فيديو، تكتفي TurboDiffusion باستخدام 3 أو 4 خطوات فقط، بفضل تقنية حديثة تُعرف باسم التقطير Distillation، ما يجعلها أسرع بكثير من الطرق التقليدية.

 

وتعمل التقنية على تقليص حجم الأرقام والبيانات المستخدمة داخل النظام (إلى ما يسمى 8-بت)، ما يخفف الضغط على ذاكرة الجهاز ويسرّع عملية المعالجة بشكل ملحوظ.

 

وعند دمج التقنيات الأربع معاً، يمكن لتقنية TurboDiffusion أن تنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة مذهلة، ما يجعلها مثالية لصنّاع المحتوى والمنتجين والمصممين الذين يحتاجون إلى نتائج فورية وفعالة.

 

وبدأ اعتماد هذه التقنية بالفعل في شركات كبرى مثل NVIDIA، التي دمجتها في محركها الشهير TensorRT، بالإضافة إلى منصات أخرى مثل Huawei Ascend وMoore Threads.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي: فيديوهات خطف مزيفة تهدد العائلات
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح من غوغل لإنشاء صور احترافية بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميادة الحناوي تكشف الحقيقة كاملة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفلتها الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان قبل التقنية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

كاليفورنيا

الصينية

باسم ال

وليد م

ون بين

الصين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2025-12-31
Lebanon24
23:00 | 2025-12-30
Lebanon24
16:50 | 2025-12-30
Lebanon24
16:30 | 2025-12-30
Lebanon24
15:54 | 2025-12-30
Lebanon24
13:56 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24