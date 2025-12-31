تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بين الانتظار والرهان الطويل… آبل تسلك طريقاً مغايراً في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
31-12-2025 | 06:06
A-
A+

Doc-P-1462109-639027833503367447.jpg
Doc-P-1462109-639027833503367447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في سباق الذكاء الاصطناعي الذي تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى، تتخذ آبل مساراً مختلفاً عن منافسيها، بينما تعلن جوجل يومياً عن تحديثات وابتكارات جديدة فى تقنياتها، تواجه آبل انتقادات بسبب تأخرها في إطلاق ميزات رئيسية مثل تحديثات سيري، لكن التقارير الحديثة تشير إلى أن هذا التباطؤ ليس عشوائياً، بل جزء من استراتيجية مدروسة.

بحسب تقرير موقع The Information، يعتقد عدد من كبار مسئولي آبل أن نماذج اللغة الكبيرة، التي تعتمد عليها تطبيقات مثل ChatGPT، ستصبح في المستقبل القريب متاحة للجميع وستُعامل كسلع أساسية. 

ومن هذا المنطلق، ترى آبل أن إنفاق مليارات الدولارات الآن على تطوير نماذج خاصة بها قد لا يكون الخيار الأكثر حكمة، وبدلاً من ذلك تركز الشركة على مجالاتها التقليدية التي تتفوق فيها، مثل الأجهزة عالية الجودة، وأنظمة التشغيل المتكاملة، والخدمات الرقمية التي توفر تجربة مستخدم سلسة ومترابطة.

ويرى محللون في وول ستريت، من بينهم دان آيفز من wedbush securities وأميت دارياناني من Evercore ISI، أن هذا النهج المحافظ قد يمثل ميزة استراتيجية، ففي الوقت الذي تستثمر فيه شركات مثل جوجل وميتا وOpenAI مبالغ ضخمة لتطوير نماذجها الخاصة، تراهن آبل على القيمة الحقيقية التي يمكن أن تنتج عن دمج الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها ونظامها البيئي، وليس على امتلاك النماذج نفسها، كذلك السيطرة على تجربة المستخدم من الآيفون إلى الماك تبدو بالنسبة لها أكثر أهمية من التطوير المباشر للنماذج.

ومع ذلك تواصل آبل تطوير نماذج داخلية، وتدرس شراكات محتملة مع جوجل لدعم الإصدارات القادمة من سيري، وتعكس هذه الاستراتيجية فلسفة آبل المعهودة: الانتظار حتى تنضج التقنيات، ثم دخول السوق بمنتج متكامل ومتقن، وإذا أصبحت نماذج اللغة الكبيرة سلعاً متاحة للجميع، فقد يمنحها ذلك أفضلية حقيقية بفضل قوة تصميمها وتكامل أجهزتها وخدماتها. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شحادة: خارطة طريق وطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التربوي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي ولبنان: سباق بين دولة متعثّرة وطاقات تبحث عن مستقبلها
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في سلوك محتمل من جانب "غوغل" يتعارض مع قواعد المنافسة في استخدام المحتوى عبر الإنترنت لأغراض الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24

wedbush securities

الذكاء الاصطناعي

الخدمات الرقمية

وول ستريت

المستقبل

القادمة

الطويل

اريانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-31
Lebanon24
12:37 | 2025-12-31
Lebanon24
10:08 | 2025-12-31
Lebanon24
08:32 | 2025-12-31
Lebanon24
03:55 | 2025-12-31
Lebanon24
01:53 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24