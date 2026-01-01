تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نيورالينك تخطط للإنتاج الواسع في 2026

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1462580-639029070546286442.webp
Doc-P-1462580-639029070546286442.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن إيلون ماسك أن شركة نيورالينك المتخصصة في زراعة رقائق الدماغ تعتزم بدء الإنتاج واسع النطاق لأجهزة واجهات الدماغ والانتقال إلى إجراء جراحي آلي بالكامل في عام 2026.

وتم تصميم هذه الشرائح لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابات الحبل الشوكي، حيث تمكن أول مريض من استخدامها للّعب الإلكتروني، تصفح الإنترنت، النشر على مواقع التواصل، وتحريك مؤشر الحاسوب باستخدام الإشارات الدماغية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت التجارب البشرية في 2024 بعد معالجة مخاوف السلامة التي أثارتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وقد تم تزويد 12 شخصاً حول العالم بشرائح نيورالينك للتحكم في أدوات رقمية ومادية عبر التفكير، بينما حصلت الشركة على تمويل قدره 650 مليون دولار في حزيران 2025.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا تخطط لاقتراض 310 مليارات يورو في 2026 رغم غياب ميزانية رسمية
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يخطط لإطلاق ميزة اسم المستخدم الاختيارية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تفتتح 2026 بمواجهات واسعة.. هجوم على مؤسسات وبنوك واشتباكات مع الأمن (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تخطط للتنقيب عن الطاقة بالمياه العميقة في الصومال
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الغذاء

إيلون ماسك

نيورالينك

لي بال

إنترنت

البشري

زويد

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-01-02
Lebanon24
02:25 | 2026-01-02
Lebanon24
00:01 | 2026-01-02
Lebanon24
23:00 | 2026-01-01
Lebanon24
16:45 | 2026-01-01
Lebanon24
16:38 | 2026-01-01
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24