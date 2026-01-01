نيورالينك تخطط للإنتاج الواسع في 2026

أعلن أن شركة المتخصصة في زراعة رقائق الدماغ تعتزم بدء الإنتاج واسع النطاق لأجهزة واجهات الدماغ والانتقال إلى إجراء جراحي آلي بالكامل في عام 2026.

وتم تصميم هذه الشرائح لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابات الحبل الشوكي، حيث تمكن أول مريض من استخدامها للّعب الإلكتروني، تصفح الإنترنت، النشر على مواقع التواصل، وتحريك مؤشر الحاسوب باستخدام الإشارات الدماغية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت التجارب البشرية في 2024 بعد معالجة مخاوف السلامة التي أثارتها والدواء الأميركية، وقد تم تزويد 12 شخصاً حول العالم بشرائح نيورالينك للتحكم في أدوات رقمية ومادية عبر التفكير، بينما حصلت الشركة على تمويل قدره 650 مليون دولار في حزيران 2025.