تكنولوجيا وعلوم

روبوت روسي قد يغير قواعد اللعب على اليابسة والماء!

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:47
أعلن طلاب كلية القوات المدرعة للهندسة العسكرية في مدينة أومسك اطلاق اسم «أوميتش-فودوميت» (قاذف الماء من أومسك) على روبوت برمائي قاموا بتطويره، وفق ما أفادت به قناة المؤسسة التعليمية العسكرية على تطبيق «تلغرام».

ونشرت القناة صورًا للروبوت ذي التصميم غير الاعتيادي، حيث زُوّد بتجهيزات خاصة تمكّنه من اجتياز الموانع المائية. ويتميّز الروبوت بجنازير عريضة تمنحه قدرة عالية على الحركة سواء في الماء أو على اليابسة، فيما يسمح تصميم مقدمة الهيكل ووجود «عوامات» بالحركة حتى في مواجهة التيار المائي.

وبحسب الطلاب، يخطط الفريق مستقبلًا لتزويد الروبوت بعناصر من الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وحدة لتنقية المياه، بما يوسّع من إمكاناته التشغيلية. وأكدوا أن استخدام «أوميتش-فودوميت» لن يقتصر على الأغراض العسكرية، بل يمكن الاستفادة منه في المجالات المدنية، مثل معالجة الانسكابات النفطية وتنظيف الأنهار والبحيرات.

وأوضح مطورو الروبوت أنه قادر على السير بسهولة على الطرق الترابية، كما يتميّز بثبات قوي في المياه، ما يجعله عمليًا للعمل في ظروف صعبة ومتنوعة. ويعتزم الطلاب تدريب الروبوت على «التفكير» واتخاذ القرارات، ليصبح قادرًا على تقديم خدمات لوجستية، وجمع النفايات، والمساهمة في حماية البيئة، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لاستخداماته المستقبلية.

