Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام في مرحلة جديدة… الابتكار الفردي يتفوق على الكمال البصري

Lebanon 24
03-01-2026 | 06:07
Doc-P-1463266-639030425165516031.jpg
Doc-P-1463266-639030425165516031.jpg
A+
A-
أكد آدم موسيري، رئيس إنستغرام، أن الشكل التقليدي للمنصة، القائم على نشر صور مُنمّقة للحظات شخصية، لم يعد هو السائد، فمعظم هذه اللحظات تُشارك اليوم عبر الرسائل الخاصة، وتأتي في صورة لقطات عفوية، ضبابية أحيانًا، وفيديوهات مهتزة بعيدة عن الكمال البصري.

ووصف "موسيري"،  هذا التحول بـ"الجمال الخام"، معتبرًا أن الصور المُنمّقة فقدت قيمتها لأنها أصبحت سهلة الإنتاج ومتشابهة ومملة للمشاهدة، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى مصقول بكثافة.
يرى موسيري أن هذا الواقع الجديد سيُعيد تعريف الإبداع، حيث سيتحوّل السؤال من:"هل يمكنك صناعة محتوى جيد؟"إلى:"هل يمكنك ابتكار شيء لا يستطيع أحد غيرك ابتكاره؟"

وأشار إلى أن المحتوى الأصيل سيصبح أكثر قيمة من أي وقت مضى، لأنه يعكس تجربة إنسانية فريدة يصعب على الذكاء الاصطناعي تقليدها بالكامل.
 
اختتم موسيري حديثه بالتأكيد على أن إنستجرام سيحتاج إلى التطور بسرعة وعلى عدة محاور، إذا أراد الاستمرار في صدارة المنصات الاجتماعية، موضحًا أن الأولويات تشمل تطوير أدوات تفاعلية أكثر ذكاءً، تحسين تصنيف واكتشاف المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز آليات التحقق من هوية الناشرين وإبراز مؤشرات المصداقية، مع ضرورة إعطاء أولوية أكبر للمحتوى الأصلي

وأكد أن التحدى الحقيقى لا يكمن فى مقاومة الذكاء الاصطناعى، بل فى التكيّف معه دون التضحية بثقة المستخدمين وقيمة التجربة الإنسانية. (اليوم السابع)
