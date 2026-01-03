تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ظاهرة فلكية استثنائية.. قمر الذئب العملاق يتألق قرب المشتري

Lebanon 24
03-01-2026 | 10:06
سيظهر أول قمر مكتمل في عام 2026، وهو قمر الذئب التقليدي، مساء اليوم يوم السبت، مع اقتراب الأرض من أقرب نقطة لها من الشمس، وسيكون هذا القمر عملاقًا أيضًا - أي قمرًا مكتملًا بالقرب من نقطة الحضيض - مما يجعله يبدو كبيرًا وساطعًا بشكل استثنائي، لم يحدث هذا التزامن النادر (القمر المكتمل عند نقطة الحضيض) منذ عام 1912، كما سيتمكن الراصدون من رؤية كوكب المشتري الساطع قريبًا في سماء المساء.
بحسب التقارير الإخبارية، يُعد قمر الذئب في كانون الثاني أول قمر مكتمل في عام 2026، وسيبلغ ذروته في 3 كانون الثاني، في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي، وهو أيضًا قمر عملاق - أي قمر مكتمل بالقرب من نقطة الحضيض، والذي تشير ناسا إلى أنه يبدو أكبر وأكثر سطوعًا، يُعد هذا القمر العملاق في يناير هو الرابع على التوالي (والأخير حتى أواخر عام 2026)، بحسب تقويم المزارع القديم، يُستمد اسم "قمر الذئب" من عواء الذئاب في هذا الوقت من السنة.
عندما يظهر القمر في سماء الشمال الشرقي، ينبغي على المشاهدين التوجه شرقًا بعد غروب الشمس بقليل، عند الغسق، سيظهر قمر الذئب المكتمل الساطع بين كوكب المشتري العملاق ونجم بولوكس، وسيزداد سطوع المشتري كلما اقترب من التقابل، ووفقًا لناسا، قد يتوهج القمر باللون البرتقالي عند شروقه بسبب تشتت الضوء في الغلاف الجوي، وغالبًا ما يبدو أكبر من حجمه الحقيقي على الأفق (وهم بصري طبيعي)، اختر موقعًا ذا أفق شرقي مفتوح للحصول على أفضل رؤية، ثم استمتع بالمنظر. (اليوم السابع)
