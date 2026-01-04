بعد تجاهل الأطباء لأعراضه.. نصيحة روبوت دردشة تنقذ حياة مريض!

رجل نرويجي يبلغ 49 عامًا كان قد غادر المستشفى بوصفة مضادات الحموضة فقط لعلاج "ارتجاع المريء"، إلا أن دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي أشار إلى أن أعراضه قد تكون أخطر، مع احتمال إصابته بقرحة مثقوبة أو التهاب الزائدة الدودية غير التقليدي.



باتباع نصيحة روبوت الدردشة "غروك" التابع لشركة "xAI" لملياردير ، عاد الرجل إلى قسم الطوارئ وطلب إعادة الفحص، بما في ذلك إجراء مسح بالأشعة المقطعية.

كشفت الفحوصات أن الزائدة الدودية كانت على وشك الانفجار، ما دفع الأطباء لإجراء عملية جراحية عاجلة أنقذت حياته، بحسب تقرير موقع "Newsbytes".

بعد العملية، أعرب المريض عن شعوره بالارتياح، مؤكدًا أن نصيحة "غروك" كانت حاسمة في تجنبه لموقف قد انتهى بشكل مأساوي.

تسلط هذه الحادثة الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث يمكن لروبوتات الدردشة اكتشاف علامات تحذيرية قد يغفل عنها الأطباء، مع التأكيد على أنها لا تُغني عن الفحص والتقييم الطبي المباشر. (العربية)