"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة

تستعد شركة "Clicks" للكشف عن منتجين جديدين في "CES 2026"، بهدف إعادة تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم.





وتشتهر الشركة بإكسسوارات لوحة المفاتيح "QWERTY" للهواتف، وقد أعلنت عن هاتف كامل باسم "Communicator"، بالإضافة إلى ملحق جديد يُدعى "Power Keyboard" يعمل أيضًا كشاحن محمول صغير.





يُظهر المنتجان كيف لا يزال للإدخال المادي والأجهزة المخصصة له دور في عصر الشاشات اللمسية، مع تأكيد "Clicks" على وجود شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يفضلون أجهزة تركز على التواصل بدل الانغماس في التصفح المستمر، وفقًا لموقع "ديجيتال تريندز".





هاتف "Communicator" صُمم خصيصًا للرسائل السريعة والتواصل المركز، ويعمل بنظام أندرويد 16 مع اتصال 5G، ويأتي بحجم صغير وبطارية 4000 مللي أمبير، ولوحة مفاتيح "QWERTY" مدمجة مستوحاة من هواتف بلاك الكلاسيكية.





ويضم الهاتف ميزات لتقليل المشتتات دون التضحية بالوظائف العملية، مثل مفتاح كتم صوت مادي، ومدخل سماعات قياسي، وذاكرة قابلة للتوسيع عبر شريحة "microSD". كما يحتوي على زر إشعارات "LED" قابل للتخصيص للإشارة إلى التطبيقات أو جهات الاتصال، وواجهة مبسطة تعطي الأولوية للرسائل والإشعارات بعيدًا عن تبويبات وسائل التواصل الاجتماعي.





سيتوفر "Communicator" بسعر 499 دولارًا، مع إمكانية الحجز المبكر بسعر 199 دولارًا، ما يقلل السعر النهائي إلى 399 دولارًا، وسيطرح لاحقًا في 2026 بثلاثة ألوان: الأخضر الزاهي، الأبيض الدخاني، والأسود العقيقي.





لوحة المفاتيح المحمولة "Power Keyboard"



تم تصميم "Power Keyboard" لإعادة تجربة الكتابة الفعلية على جميع شاشات الهواتف، وهو ملحق مغناطيسي يُثبّت عبر "MagSafe" أو "Qi2"، ويتصل عبر البلوتوث، مع تصميم مريح للكتابة التقليدية.





توفر لوحة المفاتيح تخطيط "QWERTY" الكامل مع مفاتيح ملموسة، لتسهيل كتابة الرسائل الطويلة أو البريد الإلكتروني، وحتى التصفح، مقارنةً باللمس على الشاشة فقط.



كما تحتوي على بطارية 2,150 مللي أمبير/ساعة يمكنها شحن الهاتف جزئيًا والحفاظ على تشغيل لوحة المفاتيح دون استنزاف بطارية الجهاز .



يمكن استخدامها مع الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة التلفزيون الذكية في الوضع الأفقي لإدخال أسرع على الشاشات الكبيرة.



سعر "Power Keyboard" عند الطلب المسبق 79 دولارًا، ويرتفع إلى 109 دولارات عند الإطلاق، والمتوقع طرحه في ربيع 2026، ليمنح محبي الكتابة الفعلية تجربة تتجاوز شاشات الهواتف.

