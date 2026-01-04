تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"

Lebanon 24
04-01-2026 | 09:54
Doc-P-1463721-639031425752228551.png
Doc-P-1463721-639031425752228551.png photos 0
اكتشف مجموعة من العلماء ظاهرة فلكية جديدة قد تؤدي إلى "نهاية الكون" بأكمله، وليس فقط نهاية الحياة البشرية على الكرة الأرضية.

ووجد علماء وباحثون في كوريا الجنوبية أن الكون قد يشهد ظاهرة يُمكن أن يُطلق عليها اسم "الانكماش العظيم"، وهي عبارة عن انكماش تدريجي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء الكون بأكمله، بما في ذلك الكرة الأرضية والحياة عليها، على أن هذا "الانكماش العظيم" سيكون ناتجاً عما يُسمى "الطاقة المظلمة" التي يُقر العلماء بوجودها منذ زمن طويل.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف الفريق البحثي أدلة تُشير إلى أنه بدلاً من استمرار الكون في التوسع، فقد تنجذب المجرات إلى بعضها البعض بفعل الجاذبية، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى زوال الكون بأكمله في لحظة ما، بما في ذلك الحياة البشرية على كوكب الأرض.
 
وقال التقرير إن العلماء الذين أجروا التحليلات يعتقدون أنهم على وشك تحقيق أحد أهم الاكتشافات في علم الفلك منذ عقود.

ومع ذلك، شكك علماء فلك آخرون في هذه النتائج، لكنهم غير قادرين على استبعادها تماماً. (العربية) 
