علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"

اكتشف مجموعة من العلماء ظاهرة فلكية جديدة قد تؤدي إلى "نهاية " بأكمله، وليس فقط نهاية الحياة البشرية على الأرضية.



ووجد علماء وباحثون في أن الكون قد يشهد ظاهرة يُمكن أن يُطلق عليها اسم "الانكماش العظيم"، وهي عبارة عن انكماش تدريجي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء الكون بأكمله، بما في ذلك الكرة الأرضية والحياة عليها، على أن هذا "الانكماش العظيم" سيكون ناتجاً عما يُسمى "الطاقة المظلمة" التي يُقر العلماء بوجودها منذ زمن طويل.



وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة " ميل" ، فقد اكتشف الفريق البحثي أدلة تُشير إلى أنه بدلاً من استمرار الكون في التوسع، فقد تنجذب المجرات إلى بعضها البعض بفعل الجاذبية، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى زوال الكون بأكمله في لحظة ما، بما في ذلك الحياة البشرية على كوكب الأرض.

وقال التقرير إن العلماء الذين أجروا التحليلات يعتقدون أنهم على وشك تحقيق أحد أهم الاكتشافات في منذ عقود.



ومع ذلك، شكك علماء فلك آخرون في هذه النتائج، لكنهم غير قادرين على استبعادها تماماً. (العربية)