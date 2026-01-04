تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

كاميرات وذكاء اصطناعي… أبل تغيّر مفهوم سماعات AirPods

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:22
تشير تقارير تقنية إلى أنّ أبل تتحضّر لإطلاق طراز إضافي من سماعات AirPods Pro 3 خلال العام الجاري، بترقية واحدة أساسية تتركّز على دعم قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التسريبات، سيأتي الطراز الجديد مزوّدًا بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز ما يُعرف بـ"الذكاء البصري"، أي مساعدة المستخدم على فهم محيطه وتلقي معلومات عن العالم الخارجي عبر السماعات نفسها.

كما أشار مسرّبون، بينهم Instant Digital، إلى احتمال الاستغناء عن أزرار الضغط التقليدية لصالح التحكم عبر إيماءات اليد، أو الجمع بين الطريقتين معًا، تماشيًا مع توسّع وظائف التحكم في السماعات.

ومن المتوقّع أن يشبه الطراز الجديد إلى حدّ كبير نسخة AirPods Pro 3 الحالية من حيث التصميم، لكن بسعر أعلى، على أن تطرح أبل إصدارين متوازيين: النسخة المعروفة حاليًا، ونسخة أكثر تطورًا مزوّدة بالكاميرات.
