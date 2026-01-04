تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
كاميرات وذكاء اصطناعي… أبل تغيّر مفهوم سماعات AirPods
Lebanon 24
04-01-2026
|
13:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير تقارير تقنية إلى أنّ أبل تتحضّر لإطلاق طراز إضافي من سماعات AirPods Pro 3 خلال العام الجاري، بترقية واحدة أساسية تتركّز على دعم قدرات
الذكاء الاصطناعي
.
وبحسب التسريبات، سيأتي الطراز الجديد مزوّدًا بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز ما يُعرف بـ"الذكاء البصري"، أي مساعدة المستخدم على فهم محيطه وتلقي معلومات عن العالم الخارجي عبر السماعات نفسها.
كما أشار مسرّبون، بينهم Instant Digital، إلى احتمال الاستغناء عن أزرار الضغط التقليدية لصالح التحكم عبر إيماءات اليد، أو الجمع بين الطريقتين معًا، تماشيًا مع توسّع وظائف
التحكم في
السماعات.
ومن المتوقّع أن يشبه الطراز الجديد إلى حدّ كبير نسخة AirPods Pro 3 الحالية من حيث التصميم، لكن بسعر أعلى، على أن تطرح أبل إصدارين متوازيين: النسخة المعروفة حاليًا، ونسخة أكثر تطورًا مزوّدة بالكاميرات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لقاء في جامعة الحكمة عن تطور مفهوم القيادة مع الذكاء الاصطناعي
05/01/2026 00:53:41
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كل ما تحتاج معرفته لتتبع سماعات AirPods المفقودة
Lebanon 24
كل ما تحتاج معرفته لتتبع سماعات AirPods المفقودة
05/01/2026 00:53:41
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تنظيف سماعات AirPods
Lebanon 24
خطوات تنظيف سماعات AirPods
05/01/2026 00:53:41
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟
Lebanon 24
تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟
05/01/2026 00:53:41
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
التحكم في
الحمرا
ساسي
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأرض تبلغ الحضيض الشمسي… أقرب مسافة لها من الشمس في 2026
Lebanon 24
الأرض تبلغ الحضيض الشمسي… أقرب مسافة لها من الشمس في 2026
14:02 | 2026-01-04
04/01/2026 02:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
Lebanon 24
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
09:54 | 2026-01-04
04/01/2026 09:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
08:04 | 2026-01-04
04/01/2026 08:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات التقطها علماء... هل من كائنات فضائيّة؟
Lebanon 24
إشارات التقطها علماء... هل من كائنات فضائيّة؟
05:36 | 2026-01-04
04/01/2026 05:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير
Lebanon 24
خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير
03:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:02 | 2026-01-04
الأرض تبلغ الحضيض الشمسي… أقرب مسافة لها من الشمس في 2026
09:54 | 2026-01-04
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
08:04 | 2026-01-04
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
05:36 | 2026-01-04
إشارات التقطها علماء... هل من كائنات فضائيّة؟
03:46 | 2026-01-04
خلل في واجهات الساعات الذكية بعد تحديث Wear OS الأخير
02:59 | 2026-01-04
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24