مشكلة صوتية غريبة تضرب سماعات أغلى هواتف آبل

كشفت تقارير حديثة عن مشكلة تقنية غير متوقعة تواجه مستخدمي هاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 ، حيث بدأت هذه الأجهزة بإصدار أصوات غريبة وصفها المستخدمون بأنها تشبه تشويش الراديو القديم.



ظهور الشكاوى عبر المنصات المختلفة

انتشرت الشكاوى بشكل ملحوظ على منصات متعددة منها "ريديت" ومنتديات " " ومجتمع دعم آبل، حيث أفاد المستخدمون المتضررون بسماع صوت تشويش أو أزيز يصدر من سماعات الهاتف أثناء عملية الشحن تحديداً.



ووصف بعض المستخدمين الصوت بأنه يظهر عند تشغيل المحتوى الصوتي ثم خفض مستوى الصوت، بينما أكد آخرون سماع التشويش حتى دون تشغيل أي محتوى، كما أبلغ عدد منهم عن سماع طقطقة خفيفة أو أزيز أثناء تصفح صفحات .



كما أشار المستخدمون إلى أن المشكلة تحدث مع جميع أنواع الشواحن، بما في ذلك الشواحن الرسمية من آبل وشواحن ماج سيف، رغم أن الأخيرة تصدر صوتاً أقل حدة، بينما يختفي الصوت فور فصل الهاتف عن الشاحن، مما يشير إلى ارتباط المشكلة بعملية الشحن.

استجابة آبل والحلول المطروحة

تواصل أحد المستخدمين مع دعم آبل، وأفاد بأن المشكلة أحيلت إلى فريق المهندسين في الشركة، وتعمل آبل حالياً على إيجاد حل، لكن التحديثات الصادرة من نظام iOS 26 حتى الآن لم تعالج المشكلة.



وقدم أحد المتاجر الرسمية لآبل استبدالاً كاملاً للجهاز لمستخدم متضرر، لكن بعض من استبدلوا أجهزتهم واجهوا المشكلة ذاتها مع الأجهزة الجديدة، مما يرجح أن المشكلة قد تكون مرتبطة بعيب في دفعة إنتاج معينة أو مكون معين في الأجهزة.

مشكلة مفتوحة بدون حلول قاطعة

الجدير بالذكر أن المشكلة تؤثر بشكل أساسي على طرازي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ، بينما لم ترد تقارير مماثلة عن الطراز العادي آيفون 17.



ووصف معظم المستخدمين الصوت بأنه خفيف إلى متوسط الشدة، مما يشير إلى احتمالية أن تكون المشكلة أوسع انتشاراً، لكن لا يلاحظها سوى من لديهم حساسية عالية للأصوات.