جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

6 أسباب تجعل تقييمات الخمس نجوم للتطبيقات والأجهزة غير موثوقة.. تعرف إليها!

Lebanon 24
05-01-2026 | 09:19
Doc-P-1464137-639032268828841395.jpg
في الماضي، كانت تقييمات المستخدمين من أكثر الطرق موثوقية لتحديد جودة التطبيقات أو الأجهزة، إذ كان عدد التقييمات ومتوسطها يعطي مؤشرًا واضحًا على مستوى المنتج.

لكن اليوم تغيّر الوضع، وأصبحت الشركات قادرة على التلاعب بنظام التقييم، ما جعل قيمته أقل بكثير. وفق تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص بأخبار التكنولوجيا، هناك ستة أسباب تجعل تقييمات الخمس نجوم للتطبيقات والأجهزة غير موثوقة.


أولاً، مزارع التقييمات، حيث يلجأ بعض المطورين وشركات التجارة الإلكترونية إلى الاحتيال الصريح عبر مزارع الخوادم التي تقوم بتحميل التطبيقات أو شراء المنتجات تلقائيًا، ثم نشر تقييمات خمس نجوم، بعضها عام جدًا مثل "منتج جيد" أو "أفضل تطبيق"، بينما يستخدم البعض الآخر الذكاء الاصطناعي لكتابة نصوص أطول وأكثر تحديدًا.


ثانيًا، التقييمات المدفوعة، حيث تدفع بعض الشركات للأشخاص مقابل نشر تقييمات إيجابية، خصوصًا مع التطبيقات المجانية، وحتى المنتجات المكلفة قد يُطلب من المستخدم شراءها أولًا ثم استرداد ثمنها بعد كتابة تقييم خمس نجوم.


ثالثًا، الحوافز الأخرى، إذ تقدم الشركات أحيانًا مزايا مثل اشتراكات مجانية أو خصومات مستقبلية مقابل كتابة تقييم، ما يشجع العملاء الراضين على النشر ويقلل من ظهور التقييمات السلبية.


رابعًا، تحويل الشكاوى، حيث تعرض بعض التطبيقات نافذة منبثقة تطلب تقييم التطبيق، مع توجيه المستخدم غير الراضي إلى رابط منفصل للتواصل مع خدمة العملاء، فيظهر بذلك فقط تقييمات الراضين.


خامسًا، الظهور المدفوع، إذ تسمح شركات مثل أبل وأمازون بالدفع لعرض التطبيقات أو المنتجات بشكل بارز ضمن نتائج البحث أو الفئات، ما يعطي انطباعًا أفضل عن المنتج.


وأخيرًا، تنقيح التقييمات، حيث تستخدم بعض الشركات استبيانات لمعرفة انطباعك، فإذا كانت الإجابة مرتفعة يتم تشجيعك على نشر تقييم عام، أما التقييمات المتوسطة أو المنخفضة فلا يُطلب منك نشرها، ما يضمن ظهور تقييمات إيجابية فقط. (العربية) 
