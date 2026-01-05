سامسونج تطوّر ثلاجاتها الذكية.. فتح وإغلاق الأبواب بالصوت

أعلنت الجنوبية، ضمن أحدث تحديث لسلسلة ثلاجاتها الذكية "Family Hub"، عن إضافة ميزة طال انتظارها تتيح فتح وإغلاق باب الثلاجة عبر .



وبفضل التحكم الصوتي المدمج من خلال المساعد "Bixby"، سيتمكن المستخدم قريبًا من إصدار أوامر مباشرة مثل: «افتح باب الثلاجة» أو «أغلق الباب»، لتستجيب الثلاجة فورًا.





ووفق بيان صادر عن خلال مشاركتها في CES 2026 هذا الأسبوع، فإن الأوامر الصوتية تفتح الباب بالكامل بزاوية تتجاوز 90 درجة، وليس بشكل جزئي، وذلك وفق تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في .



كما تتيح الثلاجة خيار تفعيل فتح الباب عبر النقر عليه براحة اليد أو بظهرها.





وتُعد هذه الميزة عملية بشكل خاص أثناء الطهي، لا سيما عندما تكون يدا المستخدم متسختين، إلى جانب كونها نقلة نوعية في تسهيل الاستخدام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





إلى ذلك، ستحصل سلسلة "Family Hub" على دعم " "، إذ ستعتمد ميزة "AI Vision" المدمجة – التي تتابع ما يدخل إلى الثلاجة وما يخرج منها – على نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي الكبير "جيميني" من شركة .





ويسمح هذا التطوير للثلاجة بالتعرّف الفوري على عدد غير محدود من الأطعمة الطازجة والمعلّبة، بهدف مساعدة المستخدمين على تخطيط الوجبات والحد من هدر الطعام، وفق ما أفادت به سامسونج. (العربية)

