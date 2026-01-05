تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
سامسونج تطوّر ثلاجاتها الذكية.. فتح وإغلاق الأبواب بالصوت
Lebanon 24
05-01-2026
|
10:15
أعلنت
شركة سامسونج
الكورية
الجنوبية، ضمن أحدث تحديث لسلسلة ثلاجاتها الذكية "Family Hub"، عن إضافة ميزة طال انتظارها تتيح فتح وإغلاق باب الثلاجة عبر
الأوامر الصوتية
.
وبفضل التحكم الصوتي المدمج من خلال المساعد "Bixby"، سيتمكن المستخدم قريبًا من إصدار أوامر مباشرة مثل: «افتح باب الثلاجة» أو «أغلق الباب»، لتستجيب الثلاجة فورًا.
ووفق بيان صادر عن
سامسونج
خلال مشاركتها في
معرض الإلكترونيات الاستهلاكية
CES 2026 هذا الأسبوع، فإن الأوامر الصوتية تفتح الباب بالكامل بزاوية تتجاوز 90 درجة، وليس بشكل جزئي، وذلك وفق تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
.
كما تتيح الثلاجة خيار تفعيل فتح الباب عبر النقر عليه براحة اليد أو بظهرها.
وتُعد هذه الميزة عملية بشكل خاص أثناء الطهي، لا سيما عندما تكون يدا المستخدم متسختين، إلى جانب كونها نقلة نوعية في تسهيل الاستخدام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى ذلك، ستحصل سلسلة "Family Hub" على دعم
الذكاء الاصطناعي
"
جيميني
"، إذ ستعتمد ميزة "AI Vision" المدمجة – التي تتابع ما يدخل إلى الثلاجة وما يخرج منها – على نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي الكبير "جيميني" من شركة
غوغل
.
ويسمح هذا التطوير للثلاجة بالتعرّف الفوري على عدد غير محدود من الأطعمة الطازجة والمعلّبة، بهدف مساعدة المستخدمين على تخطيط الوجبات والحد من هدر الطعام، وفق ما أفادت به سامسونج. (العربية)
