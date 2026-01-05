كاميرات داخل السماعات.. كيف تعيد آبل تعريف AirPods Pro؟

رغم أن شركة آبل أطلقت سماعات AirPods Pro 3 قبل فترة قصيرة نسبيًا، إلا أن تقارير وتسريبات حديثة تشير إلى أن الشركة تعمل حاليًا على طرح نسخة ثانية مطورة من السماعات نفسها خلال العام الجاري، تحمل ترقية واحدة جوهرية قد تغيّر مفهوم سماعات الأذن الذكية، وهي إضافة كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.ووفقًا لما يتم تداوله في الأوساط التقنية، فإن هذا الإصدار الأعلى فئة من AirPods Pro 3 سيأتي مزودًا بكاميرات مدمجة لدعم مزايا متقدمة تعتمد على منظومة Apple Intelligence، الهدف من هذه الخطوة هو نقل السماعات من مجرد أداة للاستماع إلى جهاز قادر على فهم البيئة المحيطة بالمستخدم والتفاعل معها بشكل ذكي.مميزات AirPods Pro 3الصحفي الشهير المتخصص في آبل، ، أوضح أن الكاميرات الخارجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستساعد المستخدمين على إدراك ما يدور حولهم وتقديم معلومات لحظية عن العالم الخارجي، مؤكدًا أن ميزة Visual Intelligence ستكون حجر الأساس في تجربة هذا الإصدار الجديد، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات استخدام غير مسبوقة لسماعات الأذن.وفي تسريب آخر، ذكر المسرب المعروف باسم Instant Digital أن النسخة الجديدة قد تستغني عن أزرار الضغط الموجودة حاليًا في سيقان السماعات، مع الاعتماد بدلًا منها على التحكم عبر الإيماءات باليد، ما يعني أن المستخدم سيتمكن من تنفيذ الأوامر بمجرد حركات بسيطة، رغم احتمالية أن تجمع آبل بين النظامين معًا نظرًا لتزايد الوظائف المعتمدة على أزرار التحكم.وباستثناء إضافة الكاميرات والاعتماد بشكل أوسع على تقنيات ، من المتوقع أن تحافظ السماعات الجديدة على نفس التصميم والمواصفات العامة لـ AirPods Pro 3 الحالية، ولكن مع سعر أعلى يعكس الفئة المتقدمة التي تستهدفها آبل من هذا الإصدار.وبهذه الخطوة، تبدو آبل في طريقها لتقديم نسختين من AirPods Pro 3، تمامًا كما فعلت سابقًا مع AirPods 4، حيث ستبقى النسخة الحالية متاحة، إلى جانب نسخة جديدة مزودة بالكاميرات وتقنيات أكثر تطورًا، في محاولة لإعادة تعريف تجربة سماعات الأذن الذكية في السنوات . (اليوم السابع)