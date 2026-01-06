تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

"ون بلس 15R" بسعر أقل.. أداء قوي وكاميرا ناقصة

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:18
Doc-P-1464654-639033168141118185.png
Doc-P-1464654-639033168141118185.png photos 0
بعد نحو خمسة أسابيع فقط على إعلان oneplus 15، تعود الشركة بهاتف OnePlus 15R كنسخة "أوفر" من رائدها الجديد بسعر يبدأ من 700 دولار، أي أقل بنحو 200 دولار من الشقيق الأغلى. الخلاصة كما يراها المراجع: هاتف ممتاز في معظم الجوانب، مقابل تنازل كبير واحد يتعلق بالتصوير.
تصميم وشاشة

من حيث الشكل، لا يبتعد 15R كثيراً عن لغة تصميم OnePlus 15، ويصفه المراجع بأنه محافظ ويذكّره بتصاميم آيفون. لكن لون Mint Breeze (مع خيار أسود) حصد إعجاباً واضحاً. الهاتف أصبح أيضاً بمقاومة أعلى للماء والغبار مع اعتماد IP69K، واستبدال منزلق التنبيه القديم بزر جديد Plus Key يعمل كزر “اختصار” قابل للبرمجة.

أبرز اختلاف هنا هو الشاشة الأكبر: 6.83 إنش. تدعم معدل تحديث يصل إلى 165Hz في الألعاب، مع سطوع يبلغ حتى 1,800 شمعة. ويشير النص إلى أن لوحة 15R تبدو “أبرد” لونياً من شاشة OnePlus 15 حتى مع الإعدادات نفسها، مع احتمال أن يكون السبب ضبطاً برمجياً أو تفاوتاً في التصنيع. كذلك تمّت ترقية قارئ البصمة إلى مستشعر فوق صوتي سريع ودقيق.

أداء وبطارية

الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 (المختلف عن نسخة “Elite” في OnePlus 15)، ما يعني خسارة ملحوظة بالأرقام في الاختبارات، لكن الاستخدام اليومي يبقى سلساً لمعظم التطبيقات والألعاب. الذاكرة والتخزين لم يتراجعا: 12GB RAM و256GB تخزين كما في الفئة الأساسية من OnePlus 15.

البطارية أكبر قليلاً عند 7,400mAh، لكن الاختبار الذي أورده النص أعطى الهاتفين نتيجة متقاربة جداً عند 38 ساعة9 في اختبار تشغيل الفيديو، وهو منطقي مع الشاشة الأكبر. الشاحن 55W SUPERVOOC مرفق، ويشحن من 0 إلى 100% في أقل من ساعة بحسب المراجعة.

الكاميرات هي "الثمن"

لتخفيض السعر، حذف OnePlus كاميرا كاملة: لا توجد عدسة تقريب بصري (Telephoto)، وهي كانت موجودة في OnePlus 13R. وبحسب النص، العدستان الخلفيتان المتبقيتان تعتمدّان حساسات 50MP و8MP كما في موديل العام الماضي، دون ترقية للزجاج. التحسين الأوضح جاء في السيلفي عبر كاميرا 32MP مع تركيز تلقائي.

المشكلة أن الكاميرات عموماً "لا تلمع": جيدة في الإضاءة القوية، لكنها تتراجع سريعاً عند ظروف الإضاءة الصعبة، خصوصاً في تفاصيل الظلال فتظهر الصور "مُوحلة". وينتقد المراجع محرك المعالجة الجديد Detail Max Engine معتبراً أنه يقيّد ما يفترض أن يكون عتاداً جيداً على الورق.

نظام وتحديثات

الهاتف يعمل بـ OxygenOS 16، مع وعود 4 سنوات تحديثات للنظام و6 سنوات تحديثات أمنية، وهي مدة أقل من منافسين مثل غوغل وسامسونغ وفق النص. بالمقابل، يمدح المراجع سلاسة النظام والرسوم المتحركة، إضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، ومنها Mind Space لحفظ لقطات الشاشة والملاحظات كي يقوم نموذج على الجهاز بنسخها وتلخيصها.

OnePlus 15R موجّه لمن لا يضع التصوير أولوية. فهو قوي في الأداء، مريح في البطارية والشحن، وشاشته سريعة ومضيئة. بل إن المراجع يقول إنه قد يفضله على OnePlus 15 نفسه لأن فرق السعر 200 دولار مقابل خسارة كاميرا لم تكن أصلاً نقطة تفوق كبيرة. لكن في فئة 700 دولار، يقرّ النص بأنه أقل “تكاملاً” من هواتف مثل Pixel 10 وGalaxy S25 FE من ناحية الكاميرا، مع تفوقه عليهما في الأداء والبطارية والشاشة. (Engadget)
