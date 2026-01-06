روبوت اجتماعي يعمل من دون تدخل بشري

في معرض CES 2026، برز جناح شركة IntBot بين آلاف العارضين، ليس بالمؤثرات البصرية، بل بغياب البشر تمامًا.

في هذا الجناح، يدير الروبوت الاجتماعي Nylo بالكامل بمفرده، مستقبلًا الزوار، مجيبًا على أسئلتهم، ومتنقلًا في قاعة المعرض المزدحمة دون أي إشراف بشري، في تجربة نادرة توضح قدرة الروبوتات على الاستقلالية الاجتماعية الحقيقية في بيئة حية وغير منظمة.

وتهدف شركة IntBot، ومقرها ، من خلال هذا العرض الجريء إلى إظهار المرحلة التالية من الروبوتات، حيث يمكن للآلات التعامل مع التفاعلات العامة غير المتوقعة، ونقل الروبوتات الاجتماعية من المختبرات إلى الفضاءات العامة الواقعية.

يعمل Nylo بفضل نظام IntEngine الخاص بالشركة، وهو نظام ذكاء اجتماعي متعدد الوسائط يدمج الرؤية والصوت واللغة، ليتمكن الروبوت من تنسيق الكلام وتعابير الوجه والحركات الجسدية في الوقت الفعلي. ما يميزه هو قدرته على اختيار متى وكيف يتفاعل مع الناس، وهو أمر أساسي للعمل في بيئات عامة مزدحمة وغير منظمة.

سبق أن اختبر Nylo بيئات حية، فقد عمل في عام 2025 كمكتب معلومات رسمي في NVIDIA GTC، متفاعلًا مع آلاف الحضور، فيما توسعت تطبيقات الشركة التجارية لتشمل الفنادق وأماكن عامة أخرى، مما يتيح للموظفين البشريين التركيز على المهام الأكثر أهمية.

وتقدم روبوتات IntBot تجربة ضيافة متقدمة، إذ توفر مساعدة تفاعلية، وتتعامل مع الاستفسارات الروتينية بحضور بشري دافئ ولغة جسد معبرة. الروبوتات قادرة على إجراء محادثات طبيعية، وتقديم إجابات دقيقة، وتوفير توصيات محلية، مع دعم أكثر من 50 لغة، ما يلغي حاجز اللغة ويضمن تجربة سلسة للزوار من مختلف الجنسيات.

كما توفر الشركة بوابة إدارة ومراقبة تتيح للموظفين مراقبة التفاعلات مباشرة، والتدخل عند الحاجة، ومراجعة المحادثات السابقة، وضبط الإعدادات، ومتابعة الأسئلة الشائعة لضمان جودة الخدمة.

تؤكد IntBot أن روبوتاتها قابلة للتخصيص لتلائم العلامة التجارية وتعمل 24/7، مما يدعم جميع الورديات، ويساهم في تسهيل إجراءات تسجيل الوصول في الفنادق، وتقديم المعلومات في المطارات، وإرشاد الزوار في المنتجعات، لضمان تجربة شخصية وسلسة لكل ضيف.