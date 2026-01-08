تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

أول "سيارة بلايستيشن" في العالم

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:12
كشفت شركتا سوني وهوندا عن أول سيارة كهربائية مخصصة لعشاق الألعاب، تتيح لهم تشغيل ألعاب بلايستيشن أثناء التنقل، ضمن نموذج جديد أطلق عليه اسم Afeela 1، ومن المتوقع أن تبدأ السيارة في الوصول إلى العملاء في كاليفورنيا خلال العام الجاري.

وتتيح السيارة لركابها الوصول إلى ألعابهم المفضلة عبر منصة PlayStation Remote Play للبث المباشر، حيث يمكن للركاب في المقاعد الخلفية مشاهدة الألعاب على شاشات مثبتة على ظهر المقاعد الأمامية، باستخدام جهاز التحكم DualSense واتصال إنترنت مستقر بسرعة لا تقل عن 5 ميغابت في الثانية، بينما توصي الشركة باتصال 15 ميغابت للحصول على تجربة سلسة، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وتأتي Afeela 1 مجهزة بشاشات عالية الجودة تمتد على طول لوحة القيادة، وشاشات خارجية يمكن تغيير ثيماتها لتطابق المحتوى الداخلي، بالإضافة إلى بث مباشر للفيديو من خارج السيارة، ودعم تطبيقات متنوعة مثل Zoom لإجراء مكالمات العمل أثناء التنقل.



كما تضم السيارة مساعداً صوتياً ذكياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة، مثل تحديد أماكن التوقف لإفطار سريع وإضافتها تلقائياً إلى تطبيق الخرائط، مع أبواب تعمل باللمس وتفتح تلقائياً عند الضغط على زر حساس وتغلق عند وضع القدم على الفرامل.



ومع وجود 40 حساساً حول السيارة، يمكن Afeela 1 اكتشاف أي عقبات محيطة بها وعرض صورة رادارية مفصلة لها، ما يجعل القيادة آمنة وفريدة من نوعها.



وعلى الرغم من المزايا التقنية الفائقة، فإن السيارة لن تتوفر في الوقت الحالي إلا في كاليفورنيا، بسعر يبدأ من 89,900 دولار (66,500 جنيه إسترليني)، على أن يتم توسيع نطاق التوزيع لاحقاً.

وتهدف Sony Honda Mobility بالفعل إلى تطوير نماذج مستقبلية، حيث عرضت نسخة أولية جديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، وتخطط لإطلاقها للعملاء اعتباراً من عام 2028.
