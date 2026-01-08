قوارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في CES 2026

كشفت شركة Brunswick Corporation، أكبر شركة تكنولوجيا بحرية في العالم، عن أضخم مشاركة لها حتى الآن في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، مستعرضةً كيف يعيد والأنظمة الذاتية والكهرباء تشكيل مستقبل القوارب.

وعادت الشركة، التي تتخذ من ولاية إلينوي مقرًا لها، إلى معرض CES المقام في لاس بين 6 و9 يناير، بعرض غير مسبوق جمع أحدث ابتكاراتها البحرية، في خطوة تؤكد انتقال التقنيات الرقمية المتقدمة من المختبرات إلى الاستخدام الواقعي.

وضم جناح الشركة تقنيات الملاحة الذاتية، وأنظمة الدفع الكهربائية، ومقودات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب محاكيات تفاعلية، جميعها صُممت لجعل قيادة القوارب أسهل وأكثر أمانًا وإتاحة لشريحة أوسع من المستخدمين.

وقال ديف فولكس، الرئيس التنفيذي لشركة برونسويك:

“يُعد معرض CES المنصة العالمية الأهم للكشف عن الابتكارات التحويلية، ونحن في برونسويك مستعدون لإظهار التأثير الثوري للذكاء الاصطناعي وتقنيات في عالم الملاحة البحرية”.

إطلاق عالمي وتقنيات ذاتية مساعدة

ومع امتلاكها لأكثر من 50 علامة تجارية بحرية، من بينها Sea Ray وBayliner وMercury Marine، عكست مشاركة الشركة في CES 2026 الإطلاق التجاري الكامل لاستراتيجيتها المعروفة باسم ACES، التي تشمل: الأنظمة الذاتية والمساعدة، والاتصال، والكهرباء، والمشاركة.

وخلال المعرض، عرضت الشركة نظام Simrad AutoCaptain للملاحة الذاتية المساعدة على متن قاربين، من بينهما الإطلاق العالمي لطراز Sea Ray SLX الأكثر تطورًا تقنيًا، إضافة إلى قارب NAVAN C30 الذي ظهر للمرة الأولى في المعرض.

وعلى عكس القوارب ذاتية القيادة بالكامل، صُمم نظام AutoCaptain ليكون داعمًا للقيادة البشرية، حيث يساعد في تنفيذ المهام المعقدة مثل الرسو، والمناورة بسرعات منخفضة، وتخطيط المسارات، وتعزيز الوعي بالمحيط.

مقود ذكي ومحاكاة واقعية

ولإظهار قدرات هذه التكنولوجيا عمليًا، قدمت برونسويك محاكي قيادة متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي، يضع المستخدمين في سيناريوهات بحرية واقعية، مع وجود مساعد ذكي يتفاعل لحظيًا مع الظروف البيئية وأوامر القيادة.

ويهدف هذا النظام إلى تقليل العبء على قادة القوارب مع الحفاظ على التحكم الكامل، ما يجعله مفيدًا بشكل خاص للمبتدئين.

ويعكس طراز Sea Ray SLX هذه الرؤية من خلال مقصورة قيادة مستوحاة من تصميم السيارات، تضم عجلة قيادة مدمج بها أدوات تحكم، وشاشتي عرض عريضتين من نوع Simrad NSX ULTRAWIDE، واتصالًا عميقًا مع من Mercury Marine.

ابتكارات إضافية وكهرباء صامتة

كما استعرضت الشركة قارب Lund Crossover XS العائلي المخصص للصيد والرياضات المائية، والمزود بأحدث تقنيات Lowrance وMercury Marine.

وشهد المعرض أيضًا الإطلاق العالمي للوح التزلج الكهربائي عالي الأداء FLITE RACE eFoil، الذي طُوّر بالتعاون بين Flite وMercury Racing، ويستخدم محركًا كهربائيًا يرفع اللوح فوق سطح الماء، موفرًا تجربة انزلاق صامتة بسرعات تصل إلى 34 ميلًا في الساعة.

وفي ختام ، أكد فولكس أن جناح الشركة يجسد ريادتها التكنولوجية من خلال “أنظمة ذكية متقدمة، وتجربة استخدام سلسة، ومنتجات مبتكرة تمكّن شريحة أوسع من عشاق البحر من الإبحار بثقة”.

كما عرضت برونسويك قارب NAVAN C30 المصمم لتعزيز سهولة الوصول، بفضل تصميم داخلي ذكي، ودعم AutoCaptain، وألواح شمسية مدمجة لتشغيل الإلكترونيات، ولوح Fliteboard eFoil، إلى جانب تصميم فاخر مستوحى من عالم السيارات يركز على البساطة وسهولة التشغيل.