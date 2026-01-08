تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة

Lebanon 24
08-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1465721-639035011085544370.webp
Doc-P-1465721-639035011085544370.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ابتكر أستاذ الفيزياء في جامعة ديلاوير، سبنسر أكساني، جهازًا محمولًا يمكن أن يسهّل دراسة الجسيمات عالية الطاقة القادمة من النجوم المنفجرة وغيرها من الظواهر الفلكية الشديدة.

عندما تصطدم هذه الأشعة بالذرات في الغلاف الجوي العلوي للأرض، تتكوّن شلالات من الجسيمات الثانوية. يقوم جهاز أكساني، المسمى CosmicWatch، بالكشف عن أحد هذه الجسيمات الثانوية، والتي تُعرف باسم الميونات.

ويبلغ سعر صنع الجهاز حوالي 100 دولار فقط، مما يجعله في متناول العلماء في المؤسسات البحثية وحتى طلاب المدارس الثانوية.

فيزياء أكثر بتكلفة أقل

جهاز CosmicWatch المحمول بحجم صندوق بسكويت الحيوانات تقريبًا. في كل مرة يمر فيها ميون عبره، يضيء الجهاز ويسجل البيانات. وفقًا لبيان صحفي من جامعة ديلاوير، فإن مكونات الجهاز الإلكترونية تكلف حوالي 100 دولار فقط.

صمّم أكساني الجهاز في البداية كأداة تعليمية منخفضة التكلفة، لكن شكله المحمول جعله مفيدًا أيضًا في التجارب الفلكية الدولية. وقال أكساني:
"أجهزة CosmicWatch تتيح لنا إجراء المزيد من التجارب الفيزيائية بتكلفة أقل بكثير، في شكل مدمج ومحمول، مما يفتح الباب أمام أنواع جديدة من التجارب وفرص التوعية."

دراسة الميونات تكشف أسرار الكون

توفر دراسة الميونات معلومات علمية عن بعض أقوى الظواهر الكونية المعروفة، بما في ذلك انفجارات أشعة غاما والمستعرات العظمى. كما تساعد الميونات العلماء على استنتاج طاقة، وكتلة، واتجاه الأشعة الكونية المنبعثة من هذه الأحداث.

كما يمكن استخدام الميونات لدراسة الأشياء المخفية على الأرض، إذ تمر هذه الجسيمات عبر الأجسام الصلبة دون تأثر. وقد استُخدمت هذه الخاصية في عام 2016 لتصوير ممر مكتشف حديثًا داخل الهرم الأكبر في الجيزة.

تطور جهاز CosmicWatch

عادةً ما تكون أجهزة كشف الميونات كبيرة ومكلفة، مما يجعلها غير متاحة إلا للمؤسسات البحثية. قال أكساني:
"عادةً ما يستخدم مختبر الفيزياء الجامعي جهازًا بحجم رف صغير لقياس الميونات."

في عام 2017، أثناء دراسته العليا في MIT، طور أكساني CosmicWatch بهدف بناء جهاز صغير منخفض الطاقة لكشف الميونات لاستخدامه في مرصد IceCube في القارة القطبية الجنوبية. وعندما أدرك أنه يمكنه بناء جهاز منخفض التكلفة جدًا، أصبح المشروع برنامجًا للتوعية التعليمية.

منذ انضمامه إلى هيئة تدريس جامعة ديلاوير في 2022، واصل أكساني تطوير CosmicWatch. وقد أصدر مؤخرًا النسخة الثالثة من الجهاز مع ورقة بحثية جديدة توضح التحسينات في مجلة الأدوات العلمية. النسخة الأحدث تجمع البيانات بسرعة، وتستطيع أيضًا مراقبة البيئة المحلية، وتتحمل مستويات عالية من الإشعاع.

والجدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من CosmicWatch يتم تعديلها أيضًا لقياس الأشعة الكونية الأولية على متن الصواريخ والمركبات الفضائية. وقد صرّح أكساني أن الآلاف من هذه الأجهزة تم تصنيعها منذ إنشائها، ويأمل أن يساهم ذلك في مشروع علمي عالمي يشارك فيه المواطنون، يساعد في كشف أسرار الكون.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاز محمول جديد يختبر الغلوتين ومسببات الحساسية الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لينوفو تفاجئ السوق بجهاز محمول بشاشة تمتد عموديًا!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

ديلاوير

القطبية

القادمة

الظواهر

الجيزة

العليا

الفلك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-09
Lebanon24
01:51 | 2026-01-09
Lebanon24
23:56 | 2026-01-08
Lebanon24
23:45 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24