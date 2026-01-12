تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

بعد ضوء أخضر أميركي… "سبيس إكس" تقترب من السيطرة على إنترنت العالم

Lebanon 24
12-01-2026 | 15:25
منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية شركة "سبيس إكس" موافقة على إطلاق 7500 قمر صناعي إضافي من الجيل الثاني لمنظومة "ستارلينك"، ما يرفع إجمالي عدد أقمار الشبكة إلى نحو 15 ألف قمر.

ويتيح القرار توسيع نطاق تغطية الإنترنت الفضائي عالي السرعة، كما يسمح للأقمار بالعمل عبر خمسة ترددات مختلفة، ما يمهّد لتوفير اتصال مباشر بالهواتف المحمولة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى تعزيز التغطية داخلها.

وفي المقابل، ذكرت "رويترز" أن لجنة الاتصالات قررت تأجيل البتّ في طلب سبيس إكس لإطلاق 14,988 قمراً إضافياً من الجيل نفسه، من أصل خطة أوسع تقدّمت بها الشركة.

وبحسب الشروط التنظيمية، ألزمت اللجنة الشركة بإطلاق 50% من الأقمار المصرّح بها بحلول كانون الأول 2028، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية قبل نهاية 2031.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

لجنة الاتصالات

لجنة الاتصال

الفيدرالي

سبيس إكس

رويترز

إنترنت

مار ال

تابع
