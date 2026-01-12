تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
بعد ضوء أخضر أميركي… "سبيس إكس" تقترب من السيطرة على إنترنت العالم
Lebanon 24
12-01-2026
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
منحت
لجنة الاتصالات
الفيدرالية الأميركية شركة "
سبيس إكس
" موافقة على إطلاق 7500 قمر صناعي إضافي من الجيل الثاني لمنظومة "ستارلينك"، ما يرفع إجمالي عدد أقمار الشبكة إلى نحو 15 ألف قمر.
ويتيح القرار توسيع نطاق تغطية الإنترنت الفضائي عالي السرعة، كما يسمح للأقمار بالعمل عبر خمسة ترددات مختلفة، ما يمهّد لتوفير اتصال مباشر بالهواتف المحمولة خارج
الولايات المتحدة
، إضافة إلى تعزيز التغطية داخلها.
وفي المقابل، ذكرت "
رويترز
" أن لجنة الاتصالات قررت تأجيل البتّ في طلب سبيس إكس لإطلاق 14,988 قمراً إضافياً من الجيل نفسه، من أصل خطة أوسع تقدّمت بها الشركة.
وبحسب الشروط التنظيمية، ألزمت اللجنة الشركة بإطلاق 50% من الأقمار المصرّح بها بحلول كانون الأول 2028، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية قبل نهاية 2031.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البث الإسرائيلية: ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية في لبنان
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية في لبنان
13/01/2026 05:07:19
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشيمي: الصمت بات يُقرأ وكأنه ضوء أخضر للمزيد من العدوان
Lebanon 24
الحشيمي: الصمت بات يُقرأ وكأنه ضوء أخضر للمزيد من العدوان
13/01/2026 05:07:19
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
13/01/2026 05:07:19
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل اختبار معزز "ستارشيب"… وانفجار يربك خطط "سبيس إكس" القمرية
Lebanon 24
فشل اختبار معزز "ستارشيب"… وانفجار يربك خطط "سبيس إكس" القمرية
13/01/2026 05:07:19
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الولايات المتحدة
لجنة الاتصالات
لجنة الاتصال
الفيدرالي
سبيس إكس
رويترز
إنترنت
مار ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
وان بلس تعيد خلط أوراقها… تسريبات عن شطب Open 2 وإيقاف سلسلة هواتف مرتقبة
Lebanon 24
وان بلس تعيد خلط أوراقها… تسريبات عن شطب Open 2 وإيقاف سلسلة هواتف مرتقبة
16:36 | 2026-01-12
12/01/2026 04:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
Lebanon 24
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
12:16 | 2026-01-12
12/01/2026 12:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال السنوات الخمس المقبلة.. مراكز البيانات تتجه لاستثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار
Lebanon 24
خلال السنوات الخمس المقبلة.. مراكز البيانات تتجه لاستثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار
09:37 | 2026-01-12
12/01/2026 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الصور الجنسية المنتجة بواسطة غروك.. دولة أوروبية تطلق تحقيقًا في منصة إكس!
Lebanon 24
بسبب الصور الجنسية المنتجة بواسطة غروك.. دولة أوروبية تطلق تحقيقًا في منصة إكس!
09:33 | 2026-01-12
12/01/2026 09:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مستقبل "كول أوف ديوتي" على المحك بعد تراجع قياسي في عدد اللاعبين
Lebanon 24
مستقبل "كول أوف ديوتي" على المحك بعد تراجع قياسي في عدد اللاعبين
06:41 | 2026-01-12
12/01/2026 06:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:36 | 2026-01-12
وان بلس تعيد خلط أوراقها… تسريبات عن شطب Open 2 وإيقاف سلسلة هواتف مرتقبة
12:16 | 2026-01-12
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
09:37 | 2026-01-12
خلال السنوات الخمس المقبلة.. مراكز البيانات تتجه لاستثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار
09:33 | 2026-01-12
بسبب الصور الجنسية المنتجة بواسطة غروك.. دولة أوروبية تطلق تحقيقًا في منصة إكس!
06:41 | 2026-01-12
مستقبل "كول أوف ديوتي" على المحك بعد تراجع قياسي في عدد اللاعبين
06:12 | 2026-01-12
هاتف Honor الجديد يعيد إحياء تصميم قديم بعد 8 سنوات
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24