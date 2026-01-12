بعد ضوء أخضر أميركي… "سبيس إكس" تقترب من السيطرة على إنترنت العالم

منحت الفيدرالية الأميركية شركة " " موافقة على إطلاق 7500 قمر صناعي إضافي من الجيل الثاني لمنظومة "ستارلينك"، ما يرفع إجمالي عدد أقمار الشبكة إلى نحو 15 ألف قمر.



ويتيح القرار توسيع نطاق تغطية الإنترنت الفضائي عالي السرعة، كما يسمح للأقمار بالعمل عبر خمسة ترددات مختلفة، ما يمهّد لتوفير اتصال مباشر بالهواتف المحمولة خارج ، إضافة إلى تعزيز التغطية داخلها.



وفي المقابل، ذكرت " " أن لجنة الاتصالات قررت تأجيل البتّ في طلب سبيس إكس لإطلاق 14,988 قمراً إضافياً من الجيل نفسه، من أصل خطة أوسع تقدّمت بها الشركة.



وبحسب الشروط التنظيمية، ألزمت اللجنة الشركة بإطلاق 50% من الأقمار المصرّح بها بحلول كانون الأول 2028، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية قبل نهاية 2031.

Advertisement