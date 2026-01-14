تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترجمة غوغل تختبر ميزة ذكية جديدة

Lebanon 24
14-01-2026 | 09:47
تستعد خدمة google translate لإضافة ميزة جديدة قد تُحدث فرقًا واضحًا في تجربة الترجمة اليومية، إذ تعمل "غوغل" حاليًا على خيار يحمل اسم "Show alternatives" أو "إظهار بدائل"، يتيح للمستخدم الاطلاع على أكثر من ترجمة للجملة نفسها، مع اختلافات طفيفة في المعنى أو درجة الرسمية.

وبحسب تقارير تقنية حديثة، تأتي هذه الخطوة ضمن توجه "غوغل" لإدخال مزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الترجمة، بعد أن بدأت بالفعل اختبار أزرار جديدة مثل "Understand" و"Ask"، التي توفّر شرحًا وسياقًا أوسع لنتائج الترجمة، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".
 
وذكر التقرير أن الميزة الجديدة رُصدت داخل إصدار تجريبي من تطبيق Google Translate على أندرويد يحمل الرقم 10.0.36.855137688.3.

ورغم أن الخيار لا يظهر بشكل مباشر للمستخدمين حاليًا، فإن تفعيله يدويًا يكشف زر "Show alternatives" أسفل نتيجة الترجمة.

وعند الضغط عليه، يعرض التطبيق ثلاث ترجمات بديلة للجملة نفسها، مع اختلافات في الصياغة أو التركيز، مثل استخدام تعبيرات مختلفة عند الإشارة إلى أقسام أو سياقات مهنية.

هذه المرونة تمنح المستخدم دورًا أكبر في اختيار الصيغة الأنسب، خصوصًا عندما يكون المعنى المقصود غير واضح تمامًا.
 
الميزة الجديدة لا تكتفي بعرض البدائل، بل توفر أيضًا شرحًا حول السياق الأنسب لاستخدام كل ترجمة، وهو أمر بالغ الأهمية في لغات تعتمد بشكل كبير على درجات الرسمية والعلاقة بين المتحدث والمخاطب.

وفي كثير من الحالات، قد تكون الترجمة الصحيحة لغويًا غير مناسبة اجتماعيًا أو مهنيًا، وهنا يأتي دور "Show alternatives" لمساعدة المستخدم على اتخاذ القرار الأفضل. (العربية)
الذكاء الاصطناعي

google translate

android

التركي

بيرات

الترك

المعن

العلا

